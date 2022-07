Des cas qui se multiplient, et une stratégie vaccinale réévaluée en conséquence. Face au nombre important de contaminations à la variole du singe, la Haute autorité de santé (HAS) s’est prononcée en faveur d’un élargissement de la vaccination antivariolique au-delà des seuls cas contacts, préconisant son ouverture aux personnes à haut risque de contracter ce virus. Depuis ce lundi, « les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) et les personnes trans rapportant des partenaires sexuels multiples, les personnes en situation de prostitution et les professionnels des lieux de consommation sexuelle » peuvent ainsi se faire vacciner à titre préventif. Mais en pratique, et alors que l’état des stocks de vaccins n’est pas connu et que certaines structures ont à peine suffisamment de doses pour assurer la vaccination des cas contacts, trouver un créneau pour se faire vacciner peut relever du parcours du combattant.

Est-ce votre cas ? Vous êtes éligible à la vaccination préventive mais avez du mal à trouver un centre disposant de doses de vaccin ? Ou bien vous avez réussi à trouver un créneau ? Avez-vous dû contacter plusieurs structures avant de décrocher votre rendez-vous ? Racontez-nous.