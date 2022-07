Ça n’est pas parce que vous avez eu le coronavirus que vous êtes immunisé. Les chiffres nous le rappellent. Dernièrement, le nombre de personnes réinfectées au Covid-19 a nettement augmenté. Ainsi, 12 % des cas confirmés de Covid-19 étaient des cas possibles de réinfection, a indiqué vendredi Santé publique France dans son point hebdomadaire. Entre le 2 mars 2021 et le 12 juin 2022, les réinfections possibles représentaient 4,1 % de l’ensemble des cas confirmés de Covid-19.

« La hausse est continue depuis l’arrivée de la vague Omicron », a commenté Vincent Auvigne, épidémiologiste de Santé publique France, lors d’un point presse. La très grande majorité (93,5 %) des cas de réinfection survenus depuis mars 2021 étaient en effet des « suspicions de variant Omicron ».

Malgré un nombre élevé de réinfections par un sous-variant d’Omicron après une première infection par un autre sous-variant d’Omicron (44 % des cas), « la probabilité pour qu’une réinfection survienne actuellement après une première infection par un autre variant (Alpha, Delta ou autre) » « reste nettement plus élevée », souligne l’agence. Par ailleurs, « plus la première contamination s’éloigne dans le temps, plus la probabilité d’une réinfection va augmenter », a précisé Vincent Auvigne.