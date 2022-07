Depuis la fin du mois de juin, les contaminations liées au Covid-19 s’intensifient en France et notamment en Gironde. Denis Malvy, expert infectiologue au CHU de Bordeaux, répond aux questions de 20 Minutes sur cette 7e vague.

Que peut-on dire de la situation en ce 12 juillet et de ses conséquences sur les lits du CHU de Bordeaux ?

Nous sommes dans l’ère Omicron qui est un virus inédit qui produit des sous-variants d’une manière incessante. On est à BA5 et on aura bientôt BA6 et BA7, c’est la manière qu’a le virus de s’adapter, car ses sous variants lui permettent d’être de plus en plus transmissible. Ce mardi, on recense 114 hospitalisations au CHU de Bordeaux, dont 30 en réanimation. En Gironde, on compte 350 personnes avec Covid hospitalisées.

Quels sont les profils des personnes admises à l’hôpital ?

Les gens hospitalisés actuellement sont immunodéprimés ou ont des terrains fragiles. Il faut aussi noter qu’au sein de la communauté médicale beaucoup sont malades, il y a donc encore moins de personnels à l’hôpital. Après deux ans d’épidémie, on a beaucoup d’expérience et de savoir-faire, pour s’adapter au virus. On voit que les populations se dépistent soit parce qu’elles sont symptomatiques soit parce qu’elles ont été en contact avec une personne malade.

Quelles sont les personnes qui doivent faire un nouveau rappel de vaccination ?

Les personnes vulnérables de plus de 60 ans et surtout celles plus de 80 ans doivent avoir reçu leur deuxième rappel. Avec l’âge, même si on est vaccinés et, même si on a eu des infections sauvages (contamination par une personne malade), la production des anticorps neutralisants qui prévient la transmission s’émousse plus rapidement. Il y a encore 40 % des plus de 80 ans qui n’ont pas reçu leur rappel, nous les attendons ! Ce sont eux qui en étant protégés vont protéger l’hôpital.

Le reste de la population doit renouer avec les gestes barrières ?

On sait quels sont les lieux de contamination : les endroits clos non aérés. Il faut se faire dépister, se laver la main, se tenir la distance quand il y a une densité de personnes importante et quand cela s’impose, mettre un masque. Les personnes avec un Covid symptomatique sont à terre quatre jours et doivent se reposer pendant 10 à 12 jours, si c’est ça notre programme de vacances, bonjour la liberté et les choix estivaux !

A quoi pouvons-nous nous attendre pour la suite de l’été et la rentrée ?

Evidemment, nous sommes très très loin de la fin de l’épidémie. C’est une reprise épidémique soutenue et l’impact sur le système de santé est un peu plus marqué que ce qui était escomptable. Un pic est attendu fin juillet et à la rentrée cet automne, on aura la 8e vague, qui va être moins sympa. Mais, on a tout ce qu’il faut pour anticiper et on espère d’ici là des vaccins plus pertinents, en particulier pour nous protéger de la contamination plus longtemps. On ira peut-être par la suite vers une administration annuelle comme pour la vaccination grippale.