Les tests PCR ont à nouveau la cote. A l’approche des vacances et sur fond de septième vague de Covid-19, plus de 3 millions de tests PCR et antigéniques ont été validés entre le 27 juin et le 3 juillet, indique la direction des statistiques du ministère de la Santé (Drees). « Une forte augmentation », puisque la semaine précédente avait vu s’écouler 2,1 millions de tests.

Tombé à un peu plus d’un million fin mai, le nombre de tests ne cesse de remonter depuis, un peu plus nettement chaque semaine. Si le nombre de tests est en hausse « pour l’ensemble des tranches d’âge » (+41 %), il est encore plus marqué chez les 16-25 ans (+58 %). Cette hausse des tests suit le fort rebond de l’épidémie en ce début d’été, porté par des sous-variants d’Omicron. Plus de 154.600 nouveaux cas ont été comptabilisés mercredi soir par Santé publique France, 45 % de plus qu’une semaine auparavant et au plus haut niveau depuis fin avril.

« L’épidémie repart. Donc moi j’appelle chacun à la vigilance. (…) Quand on est dans des espaces fermés, où il y a beaucoup de monde, il faut porter le masque, notamment dans les transports », mais « nous n’avons pas l’intention d’avoir une mesure nationale d’obligation » parce que « les Français connaissent aujourd’hui les bons gestes », a déclaré mercredi soir la Première ministre Elisabeth Borne sur TF1.