Le maire de Nice prend de l’avance sur le gouvernement qui sera, selon lui, « obligé d’y venir ». Christian Estrosi a annoncé ce mercredi matin sur RTL qu’il avait pris un arrêté pour rendre à nouveau obligatoire le port du masque dans les transports en commun, dès le lundi 11 juillet, pour faire face à la septième vague du virus responsable du Covid-19.

Vers un retour du port du masque dans les transports à Nice : "J'ai pris l'arrêté, c'est à partir de lundi", @cestrosi dans #RTLMatin avec @VenturaAlba. "Le gouvernement le recommande mais il sera obligé d'y venir" pic.twitter.com/JkBPOxiBcd — RTL France (@RTLFrance) July 6, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le texte est « commun » avec d’autres municipalités voisines, et notamment Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var pour assurer une « continuité dans les transports métropolitains », bus et tramways, a-t-il précisé.

Le plus fort taux d’incidence de toute la région

« Le gouvernement le recommande, mais je pense qu’il sera obligé [de] revenir » au port du masque obligatoire dans les espaces confinés, a expliqué à l’antenne l’élu azuréen qui a rallié la majorité présidentielle. Le nombre de contaminations au Covid-19 s’est élevé à plus de 206.000 sur les dernières 24 heures, selon les données de Santé publique France publiées mardi soir.

Dans les Alpes-Maritimes, le taux d’incidence, le nombre de cas pour 100.000 habitants, atteint 1.361, selon le dernier décompte de l’Agence régionale de santé. Le département est le plus fortement touché de Paca, où la moyenne est de 1.136.