L’Organisation mondiale de la santé a appelé vendredi à une « action urgente » contre la variole du singe en Europe, face au triplement observé des cas depuis deux semaines sur le continent. Dans un communiqué, le directeur régional de l’organisation sanitaire a appelé les pays européens à « augmenter leurs efforts dans les prochaines semaines et mois pour éviter que la variole du singe ne s’installe dans une zone géographique plus grande », alors que l’Europe compte désormais plus de 4.500 cas confirmés en laboratoire, soit 90 % des cas enregistrés dans le monde depuis la mi-mai.

