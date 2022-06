La Première ministre continue de faire le point sur la nouvelle vague de coronavirus. Elisabeth Borne va s’entretenir ce jeudi avec les présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et des groupes parlementaires lors de deux comités de liaison parlementaire consacrés au Covid-19, a-t-on appris mercredi auprès de Matignon.

Ces réunions doivent aborder en particulier le projet de loi visant à maintenir « un dispositif de veille et de sécurité sanitaire » jusqu’en mars 2023 et qui doit être examiné en juillet, au moment où l’épidémie connaît un net rebond en France.

Elisabeth Borne va d’abord avoir une visioconférence avec les présidents de groupes à l’Assemblée nationale et sa nouvelle présidente Yaël Braun-Pivet à 13h30, suivie par les chefs de file au Sénat et son président Gérard Larcher​ à partir de 15h30.

Des encouragements à remettre le masque

La Première ministre avait demandé mardi aux préfets et autorités sanitaires d’encourager le port du masque « dans les lieux de promiscuité » et « espaces clos », en particulier « les transports en commun », alors que le taux d’incidence de l’épidémie de Covid-19 « a doublé en une semaine sur la quasi-totalité du territoire métropolitain et dans l’ensemble des classes d’âge de la population », selon Matignon.

D’après un avant-projet de loi, le gouvernement envisage de recourir au pass sanitaire à l’arrivée dans l’Hexagone, en Corse et dans l’Outre-mer. Le texte ne prévoit en revanche pas de prolonger au-delà du 31 juillet la possibilité de rétablir l’état d’urgence sanitaire, ni un pass sanitaire ou vaccinal pour restreindre l’accès à certains lieux ou rassemblements.