Attention, nous ne parlons pas ici des liquides aromatisés pour cigarettes électroniques, mais des versions aromatisées des « tabacs à chauffer », petits nouveaux sur le marché. La Commission européenne a proposé ce mercredi d’interdire dans les 27 pays de l’UE la vente de ces bâtonnets qui concurrencent les cigarettes électroniques.

La proposition ne concerne pas les cigarettes électroniques et les e-liquides, a précisé un porte-parole de l’exécutif européen, Stefan De Keersmaecker. « L’interdiction d’arômes pour ces liquides est une décision à prendre par les Etats membres, ce n’est pas couvert par notre proposition d’aujourd’hui », a-t-il ajouté.

La vente de « produits du tabac chauffés » a explosé en France

Ce type de produit à base de tabac qui connaît un succès croissant notamment auprès des jeunes. Lancé par l’industrie en réponse au succès des e-cigarettes, il exploite une solution dite de « chauffe » du tabac, censée limiter les effets néfastes liés à la combustion et à la fumée qu’elle dégage. Et comme pour le vapotage ce tabac est décliné en différents arômes, cerise ou menthol par exemple. Mais la Commission relève que la « chauffe » vise malgré tout à libérer de la nicotine, et provoque l’émission d’autres produits chimiques potentiellement néfastes pour la santé.

Les volumes de ventes de « produits du tabac chauffés » ont augmenté de 10 % ou plus dans au moins cinq pays de l’UE, le minimum requis pour durcir la législation. Selon la Commission, la vente de ces produits a explosé dans plusieurs Etats membres entre 2018 et 2020, comme en France (+406 %), au Portugal (+180 %) et aux Pays-Bas (+153 %).