Un beau sourire, pour beaucoup, c’est avant tout de belles dents, bien blanches, et bien alignées, comme les stars hollywoodiennes. Alors, quand on a les dents jaunies par l’alimentation, des canines un peu saillantes ou encore quelques dents qui se chevauchent, on peut vite développer un complexe assez tenace et ne plus oser sourire. Surtout quand à longueur de stories, nombre d’influenceurs et influenceuses font la promo de soins blanchissants et autres aligneurs dentaires, ou dévoile leur nouveau sourire après s’être fait poser des facettes. Des méthodes proposées à tous les prix, et avec une efficacité et une sécurité variables, pas toutes validées par les dentistes. Mais qui tentent de plus en plus de monde, les jeunes notamment.

Est-ce votre cas ? Qu’est-ce qui vous complexait dans votre sourire, et à quelle méthode avez-vous eu recours pour le corriger ? Vers qui vous êtes-vous tourné(e) pour ces soins dentaires : un dentiste, Internet, un bar à sourire ? Vous vous êtes fait poser des facettes dentaires ? Comment avez-vous choisi votre praticien et comment la pose s’est-elle déroulée ? Connaissiez-vous les risques éventuels de ces méthodes ? Avez-vous été bien informé(e) de ces risques au moment de ces soins ? Combien cela vous a-t-il coûté ? Cela a-t-il bien fonctionné, ou avez-vous eu des complications ou autres problèmes dentaires par la suite ? Racontez-nous.