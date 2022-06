Nouvelle illustration du rebond de l’épidémie de Covid-19, le nombre d’examens de dépistage a augmenté de 25 % la semaine dernière, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé, qui vient de baisser les tarifs des tests PCR. Avec plus de 1,6 million de tests PCR et antigéniques validés entre le 13 et le 19 juin, l’activité de dépistage est « de nouveau en forte hausse », indique la direction des statistiques (Drees) dans un communiqué.

L’épidémie de Covid-19 en pleine reprise

Tombé à un peu plus d’un million fin mai, le nombre de tests était déjà remonté à près de 1,3 million la semaine de la Pentecôte. Ce nouveau bond de 25 %, favorisé par l’absence de jour férié, est encore plus prononcé chez les moins de 16 ans (+45 %). La tendance est calquée sur l’épidémie de Covid-19, en pleine reprise : le nombre de contaminations a triplé en trois semaines, de moins de 18.000 par jour fin mai à plus de 54.000 mercredi (en moyenne sur sept jours).

Le ministère de la Santé a décidé de « rétablir les tarifs de droit commun » pour les tests PCR, en réduisant d’environ quatre euros le montant payé aux soignants libéraux pour les prélèvements nasopharyngés, selon un arrêté publié mercredi au Journal officiel. Au passage, les règles ont aussi été modifiées pour les laboratoires d’analyses médicales. Exit les tarifs dégressifs (avec des paliers à 24 et 48 heures) en vigueur depuis fin 2020 : désormais les biologistes ne seront payés que s’ils rendent les résultats en moins de 36 heures, ce qui est déjà le cas pour plus de 96 % des tests PCR.