Le Covid-19 est toujours bien présent en Paca et il retrouve même une certaine vigueur. Dans son point de situation hebdomadaire, publié ce mardi, l’Agence régionale de santé (ARS) alerte sur la « forte augmentation » de la circulation virale.

Tous les indicateurs sont au rouge. Le taux de positivité est passé de 14,2 % à 18,2 % en une semaine. Et vu que le nombre de dépistages a également augmenté (+21 %), le taux d’incidence accuse une hausse de 61 % en sept jours. Le nombre de cas pour 100.000 habitants de la région était de 409 entre le 13 et le 19 juin, contre 248 la semaine d’avant.

Onze nouvelles admissions en réa

Et ce sont les Alpes-Maritimes (478) et des Bouches-du-Rhône (422) qui sont les plus sérieusement touchés. Ces deux départements enregistrent également dix nouvelles admissions dans leurs services de réanimation en sept jours, plus une dans les Hautes-Alpes. Le nombre d’hospitalisations conventionnelles reste, lui, à peu près stable.

Seule la mortalité hospitalière continue à baisser, note tout de même l’ARS au rayon, peu fourni, des bonnes nouvelles. L’organisme impute dix-huit nouveaux décès constatés dans les établissements de la région au Covid-19.