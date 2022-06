« Le besoin est là. A la question "avez-vous déjà vécu des violences sexuelles ?", 60 % m’ont répondu non, 20 % oui, et 20 % je ne sais pas ! », martèle Camille Aumont Carnel. L’instagrameuse, plus connue sous le pseudo @jemenbatsleclito, n’a pas fini de faire de l’éducation à la sexualité. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, elle vient de publier un second livre, #Adosexo *.

Un guide qui aborde toutes les questions que beaucoup d’adolescents se posent, de l’orgasme au consentement, en partant de leurs interrogations et en adoptant les codes couleurs et le langage décomplexé des réseaux sociaux. Un livre qu’elle espère voir dans tous les CDI. Car il y a encore beaucoup de travail à réaliser pour que les familles, l’école et les proches parlent, écoutent et accompagnent cette découverte de la sexualité. Forte d’une communauté de 700.000 internautes, et après avoir interrogé longuement 1.200 adolescents entre 14 et 18 ans, Camille offre un panorama des doutes, des centres d’intérêt et des complexes de cette génération. Elle apporte des réponses ludiques et documentées, relues par cinq professionnels des questions médicales, de genre et d’hormones à toutes les questions que beaucoup n’oseraient jamais poser.

« Je ne veux surtout pas m’excuser d’exister »

20 Minutes l’a interviewée lundi lors d’un Instalive pour parler de toutes ses découvertes, ses coups de gueule et ses espoirs. Quelle information aurait-elle aimé avoir à 14 ans ? « Si je ne devais donner qu’une information : moi, je veux me sentir puissante, je veux prendre de la place, parler fort et surtout pas m’excuser d’exister. C’est dommage d’avoir grandi avec l’idée qu’un grand pénis prend de la place et pour nous, c’est un petit jardin secret, un petit bourgeon, une petite fleur. J’aurais aimé qu’on me dise que c’est la même chose. Un pénis est un organe érectile qui se gorge de sang et mesure en moyenne entre 14 et 16 cm. Un clitoris est un organe érectile qui se gorge de sang et mesure en moyenne entre 11 et 13 cm. Le champ lexical est hyper important ! On a toutes grandi avec cette phrase "le masculin l’emporte sur le féminin", comment vous voulez créer des femmes puissantes ? »

Pour savoir comment elle a construit ce livre avec sa communauté, accueille des témoignages douloureux ou imagine une éducation à la sexualité beaucoup plus adaptée, et quels sont ses prochains projets, vous pouvez (re) découvrir la vidéo de cet Instalive.

* #Adosexo, Albin Michel, 15 juin, 19,90 €.