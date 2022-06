Et si on répondait en direct aux inquiétudes, aux doutes et aux interrogations des ados sur la sexualité ? Grâce à Instagram et à son immense communauté (700.000 followers), c’est ce que fait chaque jour Camille Aumont Carnel, aka l’influenceuse qui se cache derrière @jemenbatsleclito. 20 Minutes l’avait rencontré il y a deux ans, en juin 2020, alors qu' elle n'avait que 23 ans, pour une série de portraits de jeunes qui font le monde de demain. Depuis, elle n’a pas chômé…

La militante vient de sortir son second ouvrage ce mercredi 15 juin : #Adosexo*, un petit manuel d’éducation sexuelle à mettre entre toutes les mains des ados pour répondre à énormément de questions auxquelles, aujourd’hui encore, beaucoup ne trouvent pas de réponse à la maison, à l’école ou avec leurs amis.

Répondre aux questions des ados sur la sexualité sans tabou

« Je veux qu’il soit un vrai manuel de référence, de ceux que l’on trouve dans les CDI, nous confiait en juin 2020 Camille, qui commençait alors ce nouveau projet. Parce qu’au niveau de l’Education nationale, il ne se passe pas grand-chose, on n’aborde la sexualité que sous l’angle de la reproduction. » Camille a gardé son ton cash, sa pédagogie et son humour pour parler coming-out, frottis, consentement, genre… Avec une démarche rare : comme elle reçoit une centaine de questions chaque jour d’adolescents, elle disposait d’une matière exceptionnelle pour répondre au plus près des besoins de ses internautes. Pour compléter, elle a échangé avec 1.200 personnes de 13 à 18 ans et avec cinq professionnels de la santé sexuelle et du genre pour que ses réponses soient les plus précises possible.

Pour prolonger cette démarche d’inclusion et de dialogue avec les premiers intéressés, 20 Minutes a proposé à Camille un Instalive. Scoop : elle a dit oui !

* #Adosexo, le guide d’éducation sexuelle de référence, Albin Michel, 15 juin, 19,90 €.