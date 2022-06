Emmanuel Macron leur avait donné un mois… Visiblement, c’était trop. Le président a confié à François Braun, président de Samu-Urgences de France, une mission flash pour souffler des solutions afin de soulager les urgences. Rendez-vous avait été pris pour le 1er juillet. Mais dès ce mercredi, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a dévoilé trois mesures sans attendre les conclusions de la mission (ni les législatives…) et montrer que le gouvernement prend au sérieux la menace d’un été catastrophique. Elle a donc assuré que les heures sup seraient payées double, que les élèves infirmiers seraient « immédiatement » employables, et que le cumul emploi-retraite serait « facilité » pour les soignants. Le tout mis en musique d’ici à quelques jours. Il faut dire que l’occasion était toute prête : le Congrès Urgences depuis mercredi au Palais des Congrès, à Paris.

Le même congrès où, ce jeudi matin, les porte-parole de la Société française de médecine d’Urgence (SFMU) et de Samu-Urgences de France ont tenu une conférence de presse pour présenter leurs pistes. Sans pour autant assurer qu’elles feraient partie d’un plan…

« Les urgences, ça ne peut plus être open bar »

Pour François Braun, aucun doute, « les urgences, ça ne peut plus être open bar, on ne peut plus servir à tout ». Le ton est donné. L’équation semble en effet intenable : on compte deux fois plus de passages aux urgences qu’il y a vingt ans. Et 120 services sont forcés de réduire la voilure cet été faute de soignants, d’après Samu-Urgences de France.

S’il n’y a pas de solution miracle, tous les urgentistes insistent sur un mot d’ordre : régulation. Comment ? En invitant tous les Français à passer d’abord par le 15 avant de pointer le bout de son nez qui coule aux urgences. Car aujourd’hui, environ 40 % des patients qui atterrissent aux urgences pourraient être pris en charge autrement. A force de traiter des entorses de cheville, le risque est donc de passer à côté d’un infarctus.

Relancer le SAS

Parmi les solutions, François Braun insiste sur le Service d’Accès aux Soins (SAS). Une idée pas vraiment nouvelle, mais qui pourrait voir son déploiement accéléré. Dès 2019, le rapport de Thomas Mesnier et Pierre Carli avait suggéré de mettre en place ce nouveau service. L’objectif du SAS ? Proposer une réponse 7 jours sur 7 et 24h sur 24, partout en France, pour des patients qui auraient besoin de soins. « Comment orienter ces patients dans le bon parcours sans leur faire porter la responsabilité de définir eux-mêmes si leur cas est grave ou pas, sachant que d’après des études, il y aurait entre 20 et 40 % de sous-évaluation ?, interroge François Braun. Seule une régulation médicale permet de faire cette qualification de la demande. »

En clair, en appelant le 15, tout patient, où qu’il soit, pourrait tout d’abord parler avec un médecin généraliste ou urgentiste. « Les premiers mots spontanés sont très importants et le patient ne les répète pas forcément, voilà pourquoi il est important que ça soit un médecin qui décroche », insiste Karim Tazarourte, président de la SFMU. Après quelques questions posées, la personne est orientée vers un médecin de ville si le problème peut attendre 48 heures, une maison de garde ouverte, un service d’urgence ou en réanimation sans passer par la case urgence si c’est une question de vie ou de mort.

Où en est-on du déploiement ?

L’objectif est triple : ne laisser aucun patient sur le carreau, respecter l’équité de soins partout sur le territoire, et faire que cette orientation permette aux urgences de se concentrer à nouveau sur leur spécialité : l’urgence vitale ou ressentie. « Car une douleur dans la poitrine, cela peut être une crise d’angoisse ou un infarctus », fait remarquer Agnès Ricard-Hibon, cheffe de service du Smu du Val-d’Oise. Ces urgentistes voient bien l’utilité du SAS. Après une année 2021 qui a vu la mise en place de 22 projets pilotes dans 13 régions, il semblerait logique de le généraliser dès cette année.

La condition, c’est que les généralistes proposent des plages horaires disponibles pour les soins non programmés. Et en nombre suffisant. Or, plusieurs freins apparaissent. Technique, tout d’abord. Comment avoir accès au planning de tous les généralistes d’une région si certains se trouvent sur Doctolib et d’autres sur Maiia ? Le ministère semble avoir bien avancé sur cette partie du dossier : depuis avril 2022, il est possible pour les régulateurs de voir, sur leur ordinateur, quels sont les médecins qui disposent de créneaux ouverts pour les soins non programmés et quand. Bientôt, il sera possible pour le médecin qui s’occupe de la régulation de prendre rendez-vous directement pour le patient au téléphone.

Ce service ne règle pas le problème du sous-effectif soignant

Pour que ce SAS soit davantage qu’un effet d’annonce, il faut surtout une bonne coordination entre ville et hôpital. Un défi de taille dans un système de soin en silos. François Braun, également chef de pôle des urgences de Metz-Thionville, se montre pourtant optimiste : « la dégradation de l’accès aux soins urgents n’est pas une fatalité : des solutions existent, elles ont été mises en place à marche forcée lors de la crise du Covid-19 et ont démontré leur efficacité. Les files d’ambulances à la porte des hôpitaux dans de nombreux pays européens n’ont pas été observées en France. Nous avons pu, grâce à la régulation médicale et la coopération entre médecine générale et d’urgence au sein des Samu et futurs SAS, apporter des soins utiles par une meilleure orientation du patient. »

Reste un dernier problème, essentiel. Certes, mettre en place ce SAS permettra de gagner un temps précieux pour les soignants et les patients. Mais cela ne règle absolument pas le manque de moyens humains, aussi bien à l’hôpital qu’en ville. Bloquer, ne serait-ce que deux heures par semaine, pour des « soins non programmés » semble complexe pour un généraliste qui ne prend plus aucun nouveau patient faute de temps. Ces médecins sont en sous-effectif chronique et durable, font des semaines parfois de 45 heures, et refusent clairement de participer obligatoirement aux gardes.

Même problème côté urgences : y aura-t-il des médecins pour répondre au 15 et recevoir les patients en urgence vitale ? « Le SAS, ça ne fonctionne que s’il y a des solutions apportées aux besoins », prévient Agnès Ricard-Hibon. Et François Braun de renchérir : « il n’y aurait rien de pire que de proposer un numéro à la population et que personne ne réponde… »