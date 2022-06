Liée au Covid-19 ? Créée par l’Homme ? Présente sur tous les réseaux, la variole du singe enflamme la toile et les médias. Ce virus, qui provoque d’impressionnantes éruptions cutanées, est endémique dans 11 pays d’Afrique. Et tend à se développer en Europe notamment.

Mais après l’épidémie de coronavirus, la variole du singe inquiète et est en proie à de nombreuses rumeurs… Appuyée par les données de l’INSERM, Clémence nous explique les raisons de cet affolement général dans un nouvel épisode de OMF Oh My Fake.



