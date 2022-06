Le nombre de cas de variole du singe continue de croître. « Au 7 juin 2022 à 14 heures, 66 cas confirmés de monkeypox ont été rapportés en France », indique Santé publique France (SPF) sur son site. Le précédent bilan, vendredi, faisait état de 51 cas en France. On en comptait mardi 48 en Ile-de-France, 8 en Occitanie, 5 en Auvergne-Rhône-Alpes, 2 en Normandie, un dans les Hauts-de-France, un en Centre-Val de Loire et un en Paca.

Sur ces 66 cas confirmés, « 61 ont fait l’objet d’une investigation, un a refusé celle-ci, un demeure injoignable et 3 sont en cours d’investigation », ajoute SPF, qui précise que « tous les cas investigués sont des hommes, âgés entre 22 et 63 ans (âge médian : 35 ans) ». « Parmi les cas investigués, 3 sont immunodéprimés, un a été hospitalisé mais ne l’est plus à ce jour ; aucun n’est décédé », indique SPF, qui précise que « comme dans les autres pays d’Europe, ces cas sont survenus majoritairement, mais pas exclusivement, chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, sans lien direct avec des personnes de retour de zone endémique ».

La vaccination des adultes cas contact recommandée

Parmi les cas recensés, 28 ont voyagé à l’étranger avant le début de leurs symptômes, dont certains dans plusieurs pays différents, indique encore SPF. La variole du singe est une maladie le plus souvent bénigne, mais sa diffusion en dehors des zones endémiques telles que l’Afrique de l’Ouest reste une source de préoccupation.

La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, avait indiqué fin mai que les autorités ne s’attendaient pas à une « flambée » de la maladie, et que le pays disposait de stocks suffisants de vaccins pour les personnes cas contact. Face aux cas de variole du singe, la Haute autorité de Santé a recommandé le 24 mai la vaccination des adultes, y compris des professionnels de santé, ayant eu un contact à risque avec un malade.