En pleine crise des urgences et à quelques jours des législatives, les personnels hospitaliers se sont mobilisés mardi pour réclamer des hausses de salaires et d’effectifs, tandis que l’exécutif attend le résultat de la « mission flash » commandée par Emmanuel Macron. Pour cette première journée d’action du second quinquennat Macron, neuf syndicats et collectifs de soignants organisaient des rassemblements dans au moins 50 villes.

Ainsi à Paris, entre 200 et 300 manifestants se sont retrouvés devant le ministère de la Santé en début d’après-midi. Dont Corinne Panot, aide-soignante venue de Méricourt (Vosges) pour rappeler qu'« au-delà des augmentations de salaires, c’est surtout des moyens humains qu’il nous faut ».

Ils étaient à peu près aussi nombreux à Toulouse, où Hélène Isus, infirmière au CHU, expliquait vouloir « faire [son] travail correctement, ne pas avoir à choisir entre les patients ». Même affluence à Grenoble et à Nantes, où l’infirmier en pédopsychiatrie Ronan Tréguer s’exaspérait : « Ca fait des années que c’est le bazar et on en a marre. Nos conditions de travail sont déplorables et les patients en pâtissent ».

« Il y a beaucoup de fatigue professionnelle, on est rappelés sur nos jours de congé », soulignait Noëlle, aide-soignante au CHU de Rennes, où une centaine de personnes ont défilé du CHU à l’agence régionale de santé (ARS). C’est aux urgences que le feu couve : faute de soignants, au moins 120 services ont été forcés de limiter leur activité ou s’y préparent, selon un décompte fin mai de l’association Samu-Urgences de France.

Son président, François Braun, doit d’ailleurs rendre les conclusions de la « mission flash » d’ici fin juin au chef de l’Etat, qui a promis dans un entretien à la presse régionale vendredi « des décisions d’urgence dès juillet ». L’objectif, « c’est de faire remonter toutes les bonnes réponses qui peuvent se mettre en place, dès cet été », a affirmé mardi sur France Bleu la Première ministre, Elisabeth Borne

Mais pour Marine Le Pen, « cette mesure n’a qu’un seul intérêt, c’est d’enjamber l’élection législative » des 12 et 19 juin. La méthode ne convainc pas non plus le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui juge dans une tribune dans Libération que « le temps des enquêtes est dépassé » et réclame « des négociations urgentes sur l’organisation du travail » pour remettre sur pied un hôpital « au bord du K.-O. ».

La mission flash, un énième rapport jeté aux oubliettes ?

Attendu au tournant, François Braun a assuré la semaine dernière qu’il n’entendait pas produire « un énième rapport » mais bien « rédiger l’ordonnance » attendue par les hospitaliers, ajoutant avoir « déjà des pistes ». Certaines figurent dans un courrier envoyé à la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, le jour de sa nomination et publié sur le site Internet de Samu-Urgences de France.

Elles sont parfois consensuelles, comme la revalorisation du travail de nuit et du week-end, « très pénible » mais majoré de seulement un euro de l’heure pour les infirmières, ce qui est « complètement aberrant », souligne-t-il. D’autres idées inquiètent, comme l’obligation d’appeler le 15 pour filtrer l’accès aux urgences, mise en œuvre à Cherbourg ou à Bordeaux.

L’option a toutefois des défenseurs dans la majorité, à l’instar du député de Charente Thomas Mesnier, lui aussi urgentiste, qui a jugé nécessaire dans le Journal du dimanche de « se remettre en mode gestion de crise pour passer le cap de l’été », quitte à « recentrer » ces services « sur leur vrai métier, les urgences vitales ».