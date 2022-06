La pilule passe toujours. Selon un sondage BVA, 60 % des jeunes femmes de 15 à 19 ans et 56 % des 20-24 ans utilisent aujourd’hui la pilule comme moyen de contraception. Une satisfaction pour laboratoire pharmaceutique Effik qui a commandé cette étude et produit ces médicaments. « Malgré de nombreuses controverses de plus en plus importantes ces dernières années et toutes les fausses croyances autour des pilules, l’utilisation des pilules contraceptives conserve une place de choix auprès des jeunes filles devant le préservatif (21 %), le stérilet (4 %) et l’implant (3 %) », se félicite-t-il.

étude BVA sur la pilule contraceptive chez les 15-25 ans - BVA

Des chiffres semblables à 2016

La pilule reste effectivement la contraception préférée des jeunes femmes puisque les résultats de l’étude sont quasiment semblables à ceux observés en 2016 par Santé publique France dans son Baromètre santé Contraception. A cette époque, 60,4 % des 15-19 ans et 59,5 % des 20-24 ans interrogées la prenaient.

Quelques chiffres changent cependant et notamment la part de jeunes filles cumulant la pilule et le préservatif. En 7 ans, elle est passée de 16 % à 16 % chez les 15-19 ans et de 7 à 13 % chez les 20-24 ans.