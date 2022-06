Depuis midi ce lundi et jusqu’à mardi 7 heures, « seules les urgences vitales adultes » sont accueillies au CHU de Purpan à Toulouse​. « Les patients requérant des soins non différables devront solliciter en première intention les médecins libéraux, les établissements privés de santé et le Samu-centre 15 », prévient la direction dans un communiqué.

Cette situation compliquée résulte d’une « grève massive » lancée à l’initiative de la CGT pour lundi soir. « Nous saluons l’engagement du personnel médical, l’encadrement et les soignants volontaires qui viennent renforcer les équipes des services d’hospitalisation et qui permettent ainsi de préserver la sécurité et la qualité des soins à Purpan », ajoute la direction.

Manifestation mardi

Jean-Luc Moudenc (LR), le maire de Toulouse et président du conseil d’administration du CHU, apporte aussi son soutien aux volontaires sur Twitter, tout en déplorant « une manœuvre visant à créer le chaos en plein week-end férié prolongé ! ».

Les soignants toulousains ont prévu de manifester mardi, à partir de 14 heures, dans les rues de la Ville rose. La CGT estime qu’il faudrait embaucher 1.500 soignants supplémentaires au CHU de Toulouse.