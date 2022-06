Et c’est reparti. Alors que le nombre de cas de Covid déclinait régulièrement depuis deux mois, depuis quelques jours, « on voit d’ores et déjà une légère augmentation (…) de la circulation virale » du coronavirus, a déclaré Guillaume Spaccaferri, épidémiologiste chez Santé publique France. Il a néanmoins souligné « l’absence d’impact hospitalier », même s’il est encore tôt pour évaluer celui-ci.

La moyenne des cas sur sept jours, indicateur qui permet de lisser des variations anormales, est en hausse depuis lundi et s’inscrit désormais aux environs de 20.000 nouveaux cas quotidiens.

L’exemple rassurant de l’Afrique du Sud et du Portugal

Pourquoi cette reprise ? « C’est toujours délicat d’apporter une réponse avec une cause unique », a admis Guillaume Spaccaferri, évoquant « une moins bonne application des gestes barrières » ainsi que « l’impact de la diffusion de BA.4 et BA.5 ». En France, ces deux incarnations du variant Omicron gagnent du terrain même si elles restaient minoritaires dans les chiffres arrêtés à la semaine dernière : moins de 1 % des nouveaux cas pour BA.4 et 5 % pour BA.5.

Les experts de Santé publique France ont toutefois noté que l’expérience de l’Afrique du Sud et du Portugal, où BA.4 et BA.5 sont devenus majoritaires, était a priori rassurante, puisque ces deux pays n’ont pas connu de vagues massives d’hospitalisations et de décès. « A ce jour, il n’y a pas de signal qui laisse penser que BA.4 ou BA.5 sont plus sévères que les autres lignages d’Omicron », a remarqué l’épidémiologiste Anna Maisa.