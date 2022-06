Citée par certains experts parmi les potentiels traitements pendant la pandémie, la vitamine D est-elle réellement efficace contre les formes graves du Covid -19 ? Oui, estime aujourd’hui le CHU d’Angers, qui vient de communiquer les résultats de l’étude Covit-Trial, qu’elle a pilotée. « Avec un très haut niveau de preuves », les conclusions montrent en effet « l’intérêt d’une forte dose de vitamine D, administrée dans les 72 heures du diagnostic de Covid-19, aux personnes âgées fragiles qui ont contracté l’infection », précise l’hôpital, dans un communiqué.

Entre avril et décembre 2020, 260 patients âgés de plus de 65 ans et issus de neuf CHU et de leurs Ehpad ont participé à cette étude. Dans les trois jours suivant le diagnostic, certains ont reçu une dose standard de vitamine D tandis que pour d’autres, la dose était bien plus forte. Au final, « une réduction significative du taux de décès » a été constatée.

Effets anti-inflammatoires

« Ce résultat est important et cohérent avec ce que nous savions des effets anti-inflammatoires de la vitamine D, en réduisant très significativement le risque de décès à 14 jours, et en évitant manifestement l’emballement inflammatoire et l’orage cytokinique observés dans les formes graves de Covid-19 », observe Cédric Annweiler, chef du service de gériatrie du CHU d’Angers.

Les auteurs de l’étude recommandent donc d’atteindre « le plus rapidement possible un statut satisfaisant en vitamine D chez les personnes âgées atteintes de Covid-19, en recourant à une supplémentation à forte dose dès le diagnostic posé ».