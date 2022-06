« C’est inédit en France ! En tout cas, sous ce format-là », lance fièrement le Dr Sylvain Tassy, gynécologue à Nice et coorganisateur d’un grand congrès sur l’endométriose qui a lieu ce vendredi avec une formation pour les professionnels et samedi, pour tous les publics. « Ça fait trois ans que c’est dans les dossiers mais on était bloqué par les mesures sanitaires, précise-t-il. On avait une vraie demande dans le secteur médical et paramédical pour compléter les formations sur ce sujet et ainsi, mieux prendre en charge les patientes. »

Cette journée s’enchaînera avec des conférences avec des experts de tous les domaines, des associations, des ateliers ludiques et des cercles de parole samedi au Centre universitaire méditerranéen. « Le but est de faire de la vulgarisation médicale puis permettre aux femmes et à leurs proches de mieux comprendre leurs douleurs et améliorer leur vie dans un aspect holistique », complète Dorothée Mior, coorganisatrice de l’événement et fondatrice du centre Egg, qui accompagne les femmes et les couples en désir d’enfant.

« Trouver un équilibre »

La coorganisatrice enchaîne : « On veut ramener de la connaissance à Nice pour répondre à un besoin médical et aux préoccupations des femmes. L’endométriose a des conséquences sur le quotidien, que ce soit l’alimentation, le travail, la sexualité, la fertilité. Il faut lever le voile sur ce tabou. » La directrice du centre Egg sait de quoi elle parle puisqu’elle a « perdu sept ans de [sa] vie à cause d’une infertilité inexpliquée » qui était en fait due à sa maladie. Elle rappelle que « l’endométriose est la première cause d’infertilité chez la femme en France ».

A travers ce grand congrès, le Dr Sylvain Tassy et Dorothée Mior veulent alors « changer les mentalités en donnant des solutions ». Ils listent : « On propose des astuces naturelles, un échange avec un nutritionniste pour les aliments à privilégier car l’endométriose est une maladie inflammatoire. On veut aussi créer de la solidarité "entre endogirl", permettre à des mamans de comprendre pourquoi leur fille se tord de douleurs quand elle a ses règles, encourager les discussions de couple, faire du yoga ou de la sophrologie, le tout pour permettre d’avoir un accompagnement global et trouver un équilibre. »

« Ne plus entendre que la douleur c’est normal »

Pour Dorothée Mior, « l’événement est une façon de dire aux personnes qui seront présentes, mais aussi grâce à l’écho qu’il aura, qu’on peut consulter près de chez nous et qu’on peut être écouté. Il est temps que ça change. » Le gynécologue ajoute : « C’est la société dans sa globalité qui a banalisé le fait d’avoir mal chez les femmes. Alors, faire en sorte que ce congrès existe, c’est aussi une volonté de ne plus jamais entendre que la douleur est normale et que c’est une fatalité. »

Plus de 200 personnes assistent à la partie médicale ce vendredi et 180 sont inscrites pour la partie grand public. « Rien que ça, c’est une réussite », conclut le Dr Tassy.