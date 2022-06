Alors que la variole du singe progresse en Europe, voilà que la grippe de la tomate fait ses premiers malades en Inde. Les symptômes ? Des éruptions cutanées rouges touchant principalement les enfants. 20 Minutes fait le point sur ce virus qui inquiète mais dont l’arrivée en Europe reste hypothétique.

D’où vient la grippe de la tomate ?

La grippe de la tomate est apparue il y a quelques semaines en Inde. Selon India Today, plus de 80 cas ont été recensés depuis le 6 mai chez des enfants. Ce sont d’ailleurs les médias indiens qui ont surnommé ainsi ce virus, à l’origine pour le moment inconnue. Deux hypothèses ont été mises en avant : un lien avec la variole du singe, dont elle partage des symptômes, ou une nouvelle forme de « pied-main-bouche », une infection très répandue chez les enfants en bas âge.

Quels sont les symptômes ?

La grippe de la tomate tire son nom des éruptions cutanées qu’elle provoque, sous forme de « cloques rondes » et « rouges », indique The Indian Express. Elles sont présentes sur l’ensemble du corps et sont particulièrement « douloureuses et contagieuses ». Des irritations au niveau de la bouche sont aussi constatées, en raison de la déshydratation qui va de pair avec la fièvre, les vomissements et les diarrhées observées par les médecins indiens. Des témoignages évoquent aussi des douleurs articulaires.

Doit-on la craindre ?

Aucun décès n’a été constaté pour le moment, mais on sait aussi qu’il n’existe pas encore de traitement. Les médecins peuvent donc seulement soulager les symptômes le temps que l’infection passe, en conseillant du repos, une bonne hydratation et de ne pas se gratter. Une infection comme une autre, rassurent plusieurs médecins. De plus, une arrivée de la grippe de la tomate en Europe reste pour le moment hypothétique. La contamination semble se faire surtout entre enfants de moins de 5 ans et par contact direct, d’où cette comparaison avec le virus « pied-main-bouche ».