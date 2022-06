Comment s’exprimer sans les mots ? Demander de l’eau, un câlin, son doudou ? Grâce aux signes adaptés aux besoins des bébés. Isabelle Cottenceau a découvert cette façon de communiquer avec un bébé à 15 ans, lorsqu’elle était jeune fille au pair et s’occupait d’un bébé, entendant mais avec qui ses parents échangeaient grâce à quelques signes rudimentaires... et bien pratiques ! Devenue professionnelle de la Petite enfance, puis spécialiste de la langue des signes bébé, elle a fait bénéficier de cette nouveauté à bien des familles.

« L’idée, c’est d’offrir au bébé l’opportunité d’exprimer ses besoins et ses ressentis avant la parole, résume l’autrice d’une dizaine de livres sur le sujet. Pour proposer un accompagnement bienveillant et considérer le bébé à part entière. »

« Avec mon troisième enfant, j’ai commencé dès sa naissance »

Une technique qu’elle a testée et peaufinée à la fois en tant que professionnelle de la Petite enfance, donc, et maman de trois enfants. « Je ne l’ai pas fait avec mon aînée, explique-t-elle. Mais quand j’ai eu mon deuxième, qui pleurait beaucoup, j’étais en difficulté. Quand il a eu treize mois, je me suis rappelé que les signes pour bébé m’avaient aidé comme jeune fille au père. Cela a été un apaisement, on s’est senti plus serein. Au-delà des signes, je me suis placée différemment, mise à sa hauteur, plus posée. Avec mon troisième enfant, j’ai commencé dès sa naissance. » Car cette façon d’échanger se révèle très intéressante avant la parole. Mais aussi après. « Le vocabulaire des émotions peut rester longtemps dans la vie de l’enfant, qui a du mal à gérer ses émotions. »

Des formations pour parents et professionnels

Aujourd’hui, Isabelle se dédie totalement à son centre de formation Eveil et Signes, qui propose des ateliers aux parents et des formations aux professionnels. Petit à petit, cette nouvelle façon de communiquer avec les bébés fait son chemin, aussi bien dans les foyers que dans les crèches, et même certains hôpitaux pédiatriques. A l’occasion de la sortie de son livre sur Signer et accompagner les émotions de votre enfant*, 20 Minutes a interviewé Isabelle en vidéo. Histoire de faire connaître les signes essentiels aux parents.

* «​ Signer et accompagner les émotions de votre enfant », d’Isabelle Cottenceau, Hachette, mai 2022, 14,95 euros.