La Haute Autorité de santé recommande un rappel de vaccin anti-Covid à l’automne pour les personnes les plus à risque de formes graves, notamment les personnes de 65 ans et plus, ainsi que les immunodéprimés et leur entourage, dans un avis rendu public mercredi. Un modèle qui commence à ressembler à celui de la grippe classique, avec une campagne de rappel chaque année pour les personnes fragiles.

Le scénario d’évolution « le plus probable » de la crise sanitaire est, aux yeux de la HAS, celui d’un impact « moindre » de la circulation du virus, bien que « toujours active », « grâce à une immunité durable et suffisante permettant de limiter les formes graves et les décès ».

