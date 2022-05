On est encore loin de la flambée, mais les autorités sanitaires gardent un œil attentif sur la variole du singe. « On a cinq cas avérés en France », assure la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, sur RTL. « Des recommandations ont été apportées, pour repérer, détecter, et ensuite isoler », a-t-elle ajouté sur ce virus « qu’on ne voyait plus en Europe ». Dans un avis rendu mardi, la Haute Autorité de santé avait recommandé la vaccination des adultes, y compris des professionnels de santé, ayant eu un contact avec un malade.

« Les stocks sont là, nous avons des stocks stratégiques et il s’agira de vaccination ciblée, on ne parle pas de vaccination totale », a précisé Brigitte Bourguignon. « Au-delà des soignants » en contact avec un malade, il s’agit des « cas contact » dans l’entourage du malade. Et si la ministre attend encore une « préconisation » des autorités de santé sur le sujet, « nous sommes prêts », assure-t-elle.

Brigitte Bourguignon a par ailleurs indiqué qu’elle allait discuter lundi prochain avec ses homologues européens des « stratégies que nous allons adopter » à propos de cette maladie. « Pour l’instant, la situation est sous contrôle, elle est maîtrisée », a-t-elle affirmé.