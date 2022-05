Faut-il maximiser ses chances en les conservant au frais ? Depuis la loi du 2 août 2021, toutes les femmes peuvent, en France, avoir accès à l’ autoconversation de leurs ovocytes. Avant, seules certaines y avaient droit, pour raisons médicales. Cette nouveauté, dont on a sans doute moins parlé que la PMA pour toutes, peut représenter une révolution pour beaucoup. Car la fertilité baisse dès 35 ans, et plus encore après 40 ans.

Congeler ses ovocytes - le plus tôt sera le mieux, évidemment -, c’est un peu arrêter le tic-tac de l’horloge biologique. Et donc se laisser un peu de temps si l'on n’a pas rencontré le partenaire idéal pour avoir des enfants ou si on hésite à faire un enfant seule. Car ces ovocytes congelés peuvent servir à une future fécondation in vitro (la rencontre des gamètes en laboratoire) avec le sperme de son partenaire ou celui d’un donneur pour les couples hétéros rencontrant des difficultés, les couples de lesbiennes et les femmes célibataires.

Avec cette autoconservation de leurs ovocytes, les femmes peuvent donc multiplier leurs chances d’avoir, un jour, un enfant. Sans pour autant avoir l'assurance d’être mère, et sans être sûr non plus que ce parcours médical sera nécessaire. Qui peut faire appel à cette technique ? Quelles sont les différentes étapes ? 20 Minutes vous résume l'essentiel en vidéo.