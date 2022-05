C’était la dernière grande mesure barrière contre le Covid-19 encore en vigueur en France. L’obligation de port du masque dans les transports en commun va être levée dès lundi. Sur BFMTV ce jeudi 12 mai, Olivier Véran a défendu cette décision, annoncée la veille à la sortie du dernier Conseil des ministres.

« La situation est sous contrôle, a expliqué le ministre de la Santé. Nous connaissons les risques, nous sommes protégés collectivement face à cette vague de variant Omicron que nous avons affronté avec un minimum de dégât sanitaire. »

« On met des mesures de freinage quand il le faut, et on les relève progressivement à mesure que les contaminations diminuent », a-t-il encore ajouté. Il recommande tout de même le port du masque « pour toutes les personnes qui s’estiment menacées par le virus » et n’a pas exclu le retour de ce dernier en cas de nouvelle vague.

FAKE OFF

Pourtant, certains scientifiques contactés par 20 minutes recommandent encore fortement de continuer à porter le masque dans les transports en commun. D’autres estiment au contraire que les indicateurs sont plutôt positifs et qu’une levée au moins provisoire peut être envisagée.

Pour Benjamin Davido, directeur médical de crise et infectiologue à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), cette décision est « plus politique que scientifique ». Il pointe la fin du quinquennat et une « envie de faire table rase des compteurs du Covid-19 ».

« Garder le masque à tout âge »

Or, estime-t-il, « on risque de faire des transports en commun un lieu à haut risque de contamination », notamment lors des heures pointes. « En région parisienne, il y a une promiscuité de moins d’1 m évidente, avec un brassage des populations et un grand nombre de personnes qui rendent impossible les enquêtes de traçage », poursuit-il.

Selon les données de Santé Publique France, les transports en commun sont source de 1,1 % des contaminations de Covid-19. L’agence explique que le risque de transmission y est très limité, « puisque le port du masque y est obligatoire et bien respecté ». Dans une interview à Franceinfo, Yvanie Caillé, fondatrice de Renaloo, une association de patients atteints de maladies rénales, enjoint «tous les Français à garder le masque dans les transports» par solidarité avec les patients immino-deprimés.

« Il reste recommandé de garder le masque à tout âge dans les transports en commun, pas seulement pour les personnes qui se sentent vulnérables, mais aussi les autres autour, appuie Judith Mueller, épidémiologiste à l’Ecole des hautes études en santé publique (Ehesp). Il serait bien de garder cette habitude dans les prochaines semaines, les prochains mois. »

Des indicateurs auraient pu être fixés

La décision de lever l’obligation du port de masque, qui arrive un peu tôt pour Benjamin Davido, aurait dû se baser sur des indicateurs. « Un chiffre symbolique aurait pu être fixé, précise-t-il, comme moins de 10.000 cas par jour » (contre 40.000 cas quotidien actuellement) et il aurait fallu attendre la mi-juin et le début des départs en vacances pour avoir des transports en commun moins bondés.

S’il est vrai que la population est mieux protégée à la suite des vaccinations ou des infections, cette protection diminue dans le temps. Tous deux pointent le risque de rebond avec la levée de l’obligation du port du masque et s’inquiètent des nouveaux sous-variants BA.4 et BA.5, détectés en Afrique du Sud.

Une marge de manœuvre existe

Au contraire, Pascal Crepey, également épidémiologiste à l’Ehesp, estime que « le gros de la vague est passé » et qu’avec la vaccination de la population, un taux de reproduction inférieur à 1, et une saison moins favorable aux transmissions, la levée de l’obligation du port du masque « ne devrait pas changer la donne en termes d’incidence ». Il explique, cependant, que la possible arrivée des sous-variants en France pourrait « potentiellement rendre plus difficile le contrôle de l’épidémie ».

Il recommande aussi le port du masque pour ceux qui le souhaitent, mais estime que, vu la phase décroissante de l’épidémie, une marge de manœuvre existe « pour relâcher un peu la pression sur les moyens de prévention des infections ».

« Tous les indicateurs vont dans le bon sens, soutient aussi William Dab, épidémiologiste et responsable des enseignements de sécurité sanitaire au Cnam. Alléger les contraintes est donc logique. Mais il faut rester vigilant et faire marche arrière sans tarder si la situation se modifiait. » Les scientifiques sont tous d’accord sur ce point : l’épidémie n’est pas finie et la fin définitive du port du masque est encore lointaine.