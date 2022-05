L’hôpital public est sous le coup d’une nouvelle menace. Ce soir et pour trois nuits, le service d’urgence du centre hospitalier de Sainte-Foy-La-Grande, en Gironde, va fermer. A Amboise (Indre-et-Loire), le week-end prochain, les urgences resteront portes closes de 18h30 à 9h30. A Draguignan (Var), depuis un mois, les urgences vitales peuvent être prises en charge les vendredis et samedi soirs. Pas les autres soirs.

Même à Paris, un service spécialisé à l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) risque de fermer la nuit dès le 1er juin. Une nouvelle illustration d’un hôpital public qui peine partout en France, faute de bras. Et c’est la nuit que les difficultés se concrétisent en premier, avec un manque criant de paramédicaux.

A Saint-Louis on « entretient la rustine »

Sur Twitter, le Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI) synthétise la situation actuelle alarmante : il y a 60.000 postes d’infirmiers vacants.

Des hôpitaux de proximité aux gros centres hospitalo-universitaires (CHU), des services sont menacés. La possible fermeture de nuit du service d’immunopathologie clinique de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) fait grand bruit depuis un mois. Les soignants y prennent en charge des patients de toute la région, atteints de cancers et de maladies rares . Or, les effectifs infirmiers permaments de nuit sont passés de douze… à un. Depuis quatorze mois, les infirmières de jour compensent, volontairement, pour que le service ne ferme pas. Mais la coupe est pleine. Les soignants ont lancé un SOS, un manifeste ( à retrouver ici), envoyé une lettre aux deux finalistes de la présidentielle…

Monsieur le Président de toutes et tous,

Après les heures difficiles que nous avons traversées sans faillir, vous êtes dépositaire de notre sens du devoir, oeuvrez pour une société plus juste au service de notre pays.

Nous vous prenons au mot.

« Nous avons reçu une réponse d’Olivier Véran qui s’engageait à ne pas fermer le service, explique Jehane Fadlallah, médecin dans ce service. Mais ça n’amène pas 11 infirmières… En parallèle, la direction a proposé à nos infirmières de jour une indemnisation de 450 euros par mois pour faire des nuits. Mais ça ne fait qu’entretenir la rustine. Les infirmières ont demandé la rétroactivité de cette prime. Ce que la direction semble avoir accordé, mais avec un montant de 220 euros. » Des promesses orales pour le moment. Mais un début de solution semble se dessiner. « Cinq infirmières de jour, dont une uniquement le week-end, ont cependant accepté de faire en plus les nuits, explique cette médecin. Mais elles sont épuisées et c’est transitoire. Et le fond du problème reste entier : il n’y a pas d’attractivité, donc pas de candidats pour les postes de nuit. »

Partie émergée de l’iceberg témoignant d’un hôpital à bout de souffle

Au-delà de ce problème circonscrit et peut-être soluble, les urgences, les maternités, les services spécialisés, ferment de plus en plus en France la nuit. Les paramédicaux ne s’en cachent pas : ils en ont marre du sous-effectif chronique, des remplacements non-stop, du système D, qui mène au burn-out. Et alertent depuis des mois : si l’hôpital commence à fermer la nuit, où iront les patients ?

« On est à un point critique, prévient Rémi Salomon, président de conférence des Commissions Médicales d’Etablissement (CME) de CHU. Mes collègues le disent tous. Plus on attend, plus c’est compliqué. Certains pensent que l’hôpital privé prendrait le relais. Elle le fait pour ce qui est rentable. Mais pour la permanence des soins, pour un infarctus en pleine nuit, vous irez dans le public. » Même inquiétude du côté de la médecin de l’hôpital Saint-Louis. « C’est une vraie question de fond : qu’est-ce qu’on veut pour la France ? Le président Macron a décidé d’être un nouvel homme, de nous parler d’écologie… On évoque l’effondrement pour l’écologie, mais c’est la même chose pour l’hôpital public ! »

Comment sauver ce qui peut l’être ? Travailler la nuit, c’est parfois un choix pour ces paramédicaux. Mais c’est souvent suivi de conséquences importantes. D’abord parce que les effectifs sont encore plus réduits que le jour. « C’est plus dur physiquement, des études montrent que l’espérance de vie est plus courte pour ceux qui travaillent la nuit », relève Rémi Salomon. Et parfois moralement également, quand il faut affronter les terreurs nocturnes des patients…

Trois pistes pour améliorer le travail de nuit à l’hôpital

Pour maintenir et attirer de nouveaux paramédicaux, volontaires pour travailler de nuit, sans doute faudra-t-il un effort supplémentaire, le Ségur de la Santé montrant ses limites. Un paramédical qui travaille la nuit voit son salaire augmenter de 1,07 euro par heure, seulement entre 21h et 6h du matin et dans la limite de 9 heures. « Alors que nos infirmiers font des gardes de 12h et qu’on sait que le travail de nuit a un impact sur la santé », critique Jehane Fadlallah. Pour elle, la revalorisation s’annonce indispensable. « C’est une honte qu’il y ait 100 euros brut de majoration par mois pour le travail de nuit, alors que dans le privé c’est 30 % de plus » « Il faudrait une augmentation significative de la rémunération pour la nuit et le week-end, renchérit Rémi Salomon. Les jeunes semblent moins prêts à travailler en horaires décalés. Une dynamique qui s’est accélérée avec la pandémie et qui touche d’autres métiers avec des contraintes fortes et des salaires faibles comme la restauration. »

Deuxième piste : améliorer les conditions de travail. Avec un matériel en nombre suffisant, moderne, adapté… Le bien-être passe par une meilleure conciliation entre vie pro et perso. « Les infirmières, souvent des femmes parfois seules, n’ont pas de mode de garde la nuit, argumente Jehane Fadlallah. On a une infirmière de jour qui serait prête à passer de nuit sauf qu’elle élève seule sa fille. Il lui faut 150 euros par nuit pour payer la baby-sitter. On lui a répondu niet, évidemment. C’est une somme, mais on parle d’une infirmière formée, compétente alors que les intérimaires sont payées plus que nos infirmières titulaires. » « Il faudrait proposer des logements près de l’hôpital », renchérit Rémi Salomon. D’ailleurs, l'AP-HP ne s'y est pas trompé : elle attribue actuellement 500 logements par an et va augmenter ce nombre de 50 % dans les années à venir et propose 4.600 places de crèche. Sans doute faudra-t-il faire davantage…

Stabiliser les équipes

Car si la situation actuelle ressemble à un cercle vicieux, les départs non remplacés amplifiant encore le travail des forces restantes qui s’épuisent, une nouvelle dynamique pourrait tout changer. Si les services de nuit arrivaient à attirer, retrouver une équipe stable, cela fera gagner en qualité des soins, en esprit collectif… « Quand on débute, c’est compliqué de ne pas avoir une équipe référente, souligne Jehane Fadlallah. Dans notre service, les nouveaux partent en courant ! » « Il faut imposer des ratios, avec l’objectif d’avoir 1 infirmier pour 6 à 8 patients quand aujourd’hui elles courent entre 12 ou 15 », reprend Rémi Salomon. Une demande de longue date du Collectif Inter Hôpitaux… qui figurait dans le programme de l’ Avenir en Commun.

« Je pense que pas mal d’infirmiers ont quitté l’hôpital à regret, on pourrait en récupérer certains si les conditions de travail sont meilleures, assure-t-il. Il faudrait aussi augmenter le nombre d’infirmiers formés. » Troisième possibilité pour offrir un cadre plus confortable : mettre les médecins à contribution. « Avec l’absence de médicalisation la nuit, les infirmières sont très seules, admet Jehane Fadlallah. Pour certaines, c’est un avantage, pour d’autres ça les terrorise. Assurer un cadre de travail sécurisant aiderait à recruter. » Faut-il augmenter le nombre de garde de nuit des médecins ? Mieux les rémunérer ? Nul doute que cela provoquerait d’autres crispations.