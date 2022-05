Perte du goût et de l’odorat, essoufflement, engelures aux doigts et aux orteils ou encore brouillard cérébral : depuis le début de la pandémie, nous avons tous découvert les symptômes incongrus et autres effets délétères associés au Covid-19. Mais les troubles de l’érection pourraient aussi s’ajouter à la liste. Une problématique étudiée dans le cadre d’une centaine de publications scientifiques à travers le monde, de l’Europe aux Etats-Unis en passant par la Thaïlande et la Turquie.

Plusieurs études scientifiques observationnelles ont ainsi constaté des taux plus élevés de dysfonction érectile parmi les hommes ayant récemment contracté la maladie. D’autres facteurs associés à la pandémie, comme le stress, pourraient toutefois expliquer en partie le phénomène.

Les vaisseaux du pénis affectés

Lorsqu’il a reçu les premiers patients pour ce motif de consultation, le Dr Ranjith Ramasamy, directeur de l’unité d’urologie reproductive à l’Institut d’urologie Desai Sethi de l’Université de Miami, coauteur d’un article sur le sujet, a d’abord cru que « tout était psychologique ou induit par le stress », comme il l’a déclaré au New York Times. Mais face à l’augmentation des cas de dysfonction érectile post-Covid, il s’est penché sur le phénomène et a constaté que « six mois après l’infection initiale, l’état des patients s’était globalement amélioré, mais ils continuaient à se plaindre de ces problèmes » érectiles.

Une augmentation des cas difficile à chiffrer. Si pour le Dr Ramasamy, le risque de dysfonction érectile augmente de 20 % après avoir contracté le Covid-19, selon le Pr Emmanuele Jannini, professeur d’endocrinologie et de sexologie médicale à l’Université de Rome, les hommes qui ont été infectés par le Covid-19 ont près de six fois plus de risques de développer une dysfonction érectile comparés à ceux qui ne l’ont jamais contracté, précise-t-il dans l'étude dont il est coauteur.

Par quel mécanisme ? Les scientifiques le savent, le Covid-19 peut affecter durablement le système cardiovasculaire, comme le confirme une étude publiée en mars dans la revue Nature par des chercheurs de l’université américaine de Saint-Louis. Et en pratique, les problèmes vasculaires peuvent d’abord se manifester dans les organes sexuels, irrigués par de plus petits vaisseaux, essentiels pour assurer une bonne circulation sanguine et pour maintenir des érections. Le Covid-19 peut ainsi affecter les vaisseaux sanguins du pénis. Or, « l’artère du pénis fait un dixième de la taille d’une artère coronaire, et lorsque vous avez un vaisseau plus étroit, qu’il s’agisse d’un problème de "plomberie" ou d’un problème vasculaire, il apparaîtra là en premier, avant même que vous ne le voyiez dans une plus grande artère », a décrit au journal américain le Dr T. Mike Hsieh, urologue spécialiste de la fertilité masculine à l’Université de Californie de San Diego.

D’autres facteurs liés au Covid-19

Mais d’autres facteurs liés au Covid-19 pourraient également expliquer l’augmentation des cas de dysfonction érectile. Les auteurs d’une étude publiée en février dans la revue Nature rappellent que l’impact de la pandémie sur les individus, leurs relations sociales et leur couple, ainsi que les troubles anxieux et dépressifs et que l’isolement social qu’elle a induits, sont autant d’éléments susceptibles d’affecter les fonctions érectiles.

« Les érections des hommes sont plus compliquées que les gens ne le pensent », explique au New York Times le Dr Justin Dubin, coauteur d’un article sur les effets délétères du Covid-19 sur la santé des hommes. Certes, « vous avez besoin d’une bonne circulation sanguine, vous avez besoin que les nerfs fonctionnent et vous avez besoin de bons niveaux d’hormones, en particulier de testostérone », a-t-il déclaré. « Mais il faut aussi être dans un bon état d’esprit, et il faut être excité. Si l’un de ces critères n’est pas rempli, vous pouvez avoir des difficultés à avoir une érection ».

Un autre symptôme du Covid-19 pourrait aussi expliquer l’altération de la sexualité masculine : la perte du goût et de l’odorat observée chez nombre de patients Covid, les privant de sens essentiels à la sexualité. « C’est par les odeurs que le mécanisme d’excitation dans le cerveau est déclenché », indiquent les professeurs Bertolo, Cipriani et Bove, urologues italiens auteurs d’ une étude sur les effets de l’anosmie et de l’agueusie sur la dysfonction érectile.

Un signe précoce de risque cardiovasculaire

Toutefois, il arrive que les troubles érectiles précèdent l’apparition de maladies cardiovasculaires, autant de pathologies ayant des facteurs de risque communs : obésité, diabète, hypertension artérielle, qui sont en outre des facteurs de risque de développer une forme sévère du Covid-19. Chez les hommes, la dysfonction érectile peut ainsi précéder une crise cardiaque d’environ cinq ans, selon le Dr Hsieh.

Alors, quand un patient le consulte pour des troubles de l’érection, « il ne reçoit pas seulement une ordonnance » pour des petites pilules bleues, assure le Dr Hsieh, qui prescrit d’abord une batterie d’examens – cholestérol, diabète, poids – ainsi qu’une meilleure hygiène de vie en cas de mauvaises habitudes alimentaires et de sédentarité. Et si la dysfonction érectile post-Covid peut dans certains cas se résoudre spontanément, lorsque les troubles persistent, il faut consulter sans tarder, à la fois pour éviter qu’ils ne s’installent, et pour vérifier qu’ils ne sont pas le signe avant-coureur d’autres pathologies.