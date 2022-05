N’en déplaise aux températures estivales et au soleil brûlant, les derniers malades de la grippe sont encore là en ce début de mois de mai. Cette année, l’épidémie a été particulièrement tardive, alors qu’elle atteint d’ordinaire son pic en tout début d’année, voire en fin d’année précédente. Cette année, elle a culminé au début du printemps, un retard en partie dû aux mesures sanitaires contre le Covid-19.

Mais ça y est, la fin approche. La semaine écoulée a été marquée par la « poursuite de la diminution de la plupart des indicateurs de la grippe au niveau national et régional », a résumé Santé publique France dans son bilan hebdomadaire. En métropole, l’ensemble des régions sont désormais passées en phase « post-épidémique » et ne sont donc plus dans une situation d’épidémie à proprement parler.

Cela signifie toutefois que le virus continue à circuler. Une région peut, par ailleurs, repasser d’une phase post-épidémique à une situation épidémique, comme cela avait été le cas par exemple de l’Île-de-France voici quelques semaines. Une telle situation apparaît toutefois improbable à cette période avancée de l’année, le retour des beaux jours limitant notamment les contacts à l’intérieur. Par ailleurs, outre-mer, le département de Mayotte passe, lui, en phase épidémique.