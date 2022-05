Lorsque vous faites vos courses, vous avez certainement l’habitude de croiser ce petit logo coloré. Le Nutri-Score, apposé sur la face avant des emballages, informe les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits en leur attribuant une note qui va de A jusqu’à D. Du vert foncé, pour les produits les plus favorables sur le plan nutritionnel, au rouge, pour ceux qui le sont le moins.

Un outil qui fait parfois pester les industriels. Dans une enquête publiée ce mercredi, notre partenaire l' UFC-Que Choisir a démontré l’inexactitude des arguments de bon nombre d’industriels, selon lesquels le Nutri-Score stigmatiserait les produits du terroir français, leur donnant systématiquement une mauvaise note.

Avec tout ça, il se peut que vous soyez un peu perdus concernant le Nutri-Score, et que certaines questions que vous vous posez demeurent sans réponses. C’est pour cette raison que, pour la réalisation du prochain Brief Conso, nous vous proposons de nous soumettre toutes vos interrogations sur ce système d’étiquetage nutritionnel. Un expert de l’UFC-Que Choisir y répondra dans une prochaine vidéo.

Vous souhaitez savoir sur quels critères se fonde le Nutri-Score pour attribuer ses notes ? Pourquoi certains produits l’affichent et d’autres non ? Vous demandez-vous s’il faut bannir de son alimentation un produit noté D ou E ? Si la présence du Nutri-Score peut (et doit) encourager les industriels à préparer des recettes plus saines ? Vous voulez savoir si un produit déjà noté peut voir sa note changer après quelque temps ?