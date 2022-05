Entre le 25 avril et le 1er mai 2022, le nombre de tests de dépistage du Covid-19 s’est élevé à 2,02 millions en France, soit une baisse de moitié en seulement un mois selon les chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) relayés pas Le Figaro. Ce niveau est le plus faible depuis la mi-novembre 2021.

Toutes les classes d’âges concernées par la baisse

La tendance, déjà forte, aurait pu être encore plus significative sans les aléas du calendrier. Le recul a en effet été « atténué par le fait que le caractère férié du lundi de Pâques 18 avril avait pesé sur le nombre de tests pratiqués la semaine précédente (contrairement à la fête du Travail, tombée un dimanche, qui a peu joué sur le nombre de tests validés cette semaine) », indique l’organisme.

La diminution du nombre de prélèvements a été enregistrée sur toutes les classes d’âges mais c’est chez les mineurs qu’elle a été la plus importante avec un recul de 22 % par rapport à la semaine précédente.

Une décrue de l’épidémie en France

Sur la journée du dimanche 1er mai, seulement 69.000 tests de dépistage ont été réalisés. Jamais le nombre de tests sur une journée n’avait été aussi bas depuis octobre 2021.

Ces chiffres tendent à confirmer la décrue de l'épidémie en France. Un constat partagé par le gouvernement et son porte-parole Gabriel Attal qui a déclaré ce mercredi que cette situation « doit nous permettre d’adapter nos règles et d’adapter notre dispositif dans les semaines à venir ».