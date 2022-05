Un phénomène inexpliqué. Et une courbe qu’on n’aurait jamais imaginé voir repartir à la hausse. Après une baisse continue depuis la Seconde Guerre mondiale, la mortalité infantile, indicateur clé de la santé d’une population, augmente de nouveau en France ces dernières années. C’est ce qu’a observé une équipe de chercheurs de l’Inserm, d’Université de Paris, de l’AP-HP et du CHU de Nantes, en collaboration avec des équipes de l’Université de Californie, dans le cadre d’une étude publiée début mars dans la revue scientifique The Lancet Regional Health Europe.

Entre 2012 et 2019, le taux de mortalité infantile est passé de 3,32 décès pour 1.000 naissances à 3,56, soit une hausse de 7 % en moins de dix ans. Des chiffres qui éloignent la France de la Suède et de la Finlande, dont les taux de mortalité infantile sont inférieurs. Or, « en parvenant à un taux équivalent aux pays scandinaves, cela signifierait 1.200 décès de moins chaque année en France, ce qui est considérable », explique à 20 Minutes le Pr Jean-Christophe Rozé, président de la Société Française de Néonatalogie et coauteur de l’étude. Un enjeu de taille.

Depuis 2012, la mortalité infantile repart à la hausse en France, mais on en ignore les causes exactes. Comment l’expliquer ? Et comment changer la donne ?

C’est une anomalie, il n’est pas normal qu’on n’ait pas d’éléments pour l’expliquer. La France devrait mieux surveiller sa mortalité infantile. D’autant qu’on aurait les moyens de le faire, les indicateurs existent : il s’agit d’enregistrer les décès, leurs circonstances, de retracer le parcours de soins de la mère et de l’enfant, d’avoir des données précises sur tout le suivi, de la grossesse à l’accouchement. Y a-t-il un lien avec des facteurs comme l’âge tardif de la grossesse, le tabagisme, le manque de suivi médical ? Aujourd’hui, ces hypothèses ne sont pas vérifiées. Or, il est tout à fait possible de mettre en place un système de surveillance ad hoc, en créant un cadre qui permette des connexions entre les différentes bases de données existantes.

Il faudrait ensuite attribuer à une équipe de professionnels dédiée la surveillance continue de ces indicateurs, à l’image de ce qui existe dans d’autres pays, comme le Royaume-Uni. En France, on manque de culture de santé publique, et sans ça, on n’y arrivera pas.

La Suède est citée comme meilleure élève, avec un des taux de mortalité les plus faibles au monde. Que fait-elle de mieux que la France ? Est-ce un problème de ressources, de personnels ?

C’est un pays exemplaire qui a pourtant beaucoup moins de maternités que nous, mais dont l’organisation est plus efficiente. Les Suédois sont raisonnables alors que nous ne sommes pas rationnels. Nous devons engager un débat de santé dépassionné et rationalisé. On doit réformer l’offre de soin en périnatalité, donc il faut trouver des solutions pour maintenir du soin de proximité – en ville – autant que nécessaire, tout en maintenant des possibilités d’accouchements physiologiques et entourés de toute la sécurité requise sur de gros plateaux techniques. C’est tout à fait possible.

Le problème en France, c’est surtout l’encombrement médical : aussi bien obstétrique que pédiatrique ou anesthésique. Malgré les fermetures ces dernières années de petites maternités, on en a très certainement encore trop sur le territoire, et dans lesquelles il n’y a plus assez de soignants. Il y a une pénurie de tout, d’obstétriciens, de sages-femmes, de puéricultrices. La question des salaires est évidente, mais il y a bien d’autres facteurs à cette crise des vocations, qui s’inscrit dans un phénomène qui n’a pas été pris en compte : la modification sociologique majeure des nouvelles générations de soignants, dont le rapport au travail a changé. Les jeunes professionnels de santé travaillent très bien, respectent parfaitement les protocoles et souhaitent travailler dans un cadre sécure et dans le respect absolu de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle. Le modèle sacerdotal du notable qui passait trois nuits sur quatre à l’hôpital, c’est fini. C’est un nouveau modèle qu’il faut reconstruire totalement.

Mais comment rationaliser un nouveau modèle français d’inspiration scandinave ?

Si on n’optimise pas la gestion des ressources, on ne peut pas payer les personnels au juste niveau et les garder, et ceux qui restent s’épuisent. En revanche, si on rationalise en mettant les personnes au bon endroit, cela change tout. On peut avoir davantage de personnels par plateau technique, à condition d’avoir moins de plateaux techniques. Au total, cela ne fait pas plus de soignants, mais ils sont répartis de manière plus efficace.

Prenez une petite maternité qui accueille moins de 600 accouchements par an, soit moins de deux par jour en moyenne. On sait pertinemment qu’il y aura des gardes sans la moindre naissance. Pourtant, vous avez une structure qui est quand même mobilisée jour et nuit. Il faut une meilleure répartition des forces, d’autant que dans de petites structures où l’on fait moins souvent certains gestes médicaux, il y a une perte d’expertise, donc une augmentation potentielle du risque.

C’est ce qui a conduit la Finlande et la Suède à engager une restructuration profonde de leur offre de soins : ils ont proportionnellement moins de maternités, et réfléchissent à encore en baisser le nombre. Mais ils développent toute une approche de la prise en charge des mamans adaptée en conséquence : en développant les capacités de suivi de proximité durant la grossesse, et en mettant en place un système de transport et d’hébergement pour rapprocher les mères de la maternité, quand elles en sont éloignées géographiquement, dans les jours précédant la date du terme. C’est quelque chose qui est déjà proposé en France pour les futures mères qui vivent à plus de 45 minutes d’une maternité.

D’autres progrès sont à saluer : on a convaincu la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) d’expérimenter, sur le modèle suédois, les sorties précoces de bébés prématurés, en mettant en place des équipes mobiles à domicile. Et les résultats sont au rendez-vous. On voit donc que les choses bougent, mais lentement. D’où la nécessité de réformer rapidement et efficacement pour faire baisser de nouveau la mortalité infantile au niveau de la Suède. Et ainsi éviter 1.200 décès de bébés chaque année, et autant de drames familiaux.