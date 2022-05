La vaccination contre le Covid-19 fait débat bien au-delà de nos frontières. Le 7 avril dernier, les députés allemands étaient appelés à se prononcer sur le projet de loi de vaccination obligatoire pour les plus de 60 ans promis par Olaf Scholz, le nouveau chancelier. La proposition, n’obtenant que 296 voix pour et 378 voix contre, a finalement été rejetée.

Depuis quelques jours pourtant, sur les réseaux sociaux français, une rumeur se répand au sujet de ce vote : le ministère de la Justice allemand serait intervenu avant le vote en adressant une lettre aux membres du Bundestag menaçant de poursuites pour « tentative de meurtre » les parlementaires qui voteraient pour la vaccination obligatoire. Une preuve de la nocivité des vaccins aux yeux des plus réticents. Cette allégation, relayée par des sites tels que planetes360.fr ou reseauinternational.net, a été reprise par des centaines de Twittos et par des dizaines de blogs.

Exemples de tweets reprenant cette fake news - Captures d'écran

FAKE OFF

Contacté par 20 Minutes, le ministère de la Justice nie l’envoi d’un tel courrier. « Ce n’est pas le rôle du ministère fédéral de la Justice de lancer ce type de poursuite. Le ministère n’intervient pas dans les débats et votes au Parlement. » La réponse est la même du côté du Bundestag, le parlement allemand : les différents groupes parlementaires, joints par téléphone, affirment ne pas connaître l’existence de ce courrier.

L’ambassade d’Allemagne en France alerte toutefois sur l’existence d’une lettre ouverte adressée au Bundestag publiée par « une association anti-vax, qui se qualifie elle-même de "réseau de magistrats" ». La missive appelle les députés à « mûrement réfléchir » leur vote, ajoutant que juridiquement, une obligation vaccinale amènerait l’Etat à « tuer des gens », sans toutefois évoquer de poursuites judiciaires pour tentative de meurtre.

Une lettre dont le ministère de la Justice s’est toutefois « immédiatement distanciée » lorsqu’elle est apparue sur les réseaux sociaux. Le document, publié le 2 avril et toujours accessible en ligne, est l’objet de l’association KRiStA, qui se présente comme « un réseau de procureurs et de juges, observateurs des actions politiques, des législateurs et des régulateurs face à la crise du coronavirus, et qui s’inquiète pour l’Etat de droit ».

La lettre publiée le 2 avril 2022 - Capture d'écran

Qualifiée d’anti-vax par l’ambassade, elle est également décrite, dans un article du magazine d’investigation allemand Der Spiegel, comme une structure sceptique face aux mesures légales prises dans le cadre de la crise sanitaire. Le magazine classe l’association parmi les organisations « niant le coronavirus ».