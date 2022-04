Un « euh… ». Suivi d’un long silence de cogitation intense, coupé d’un « aucune idée ». A la question « de quand date votre dernier vaccin (hors Covid), et duquel s’agissait-il ? », Sarah, Damien et Anna ont formulé exactement la même réponse. A part leur dose de rappel anti-Covid, aucun ne se souvient de son dernier vaccin. Et ils ne sont pas les seuls. Les Françaises et les Français sont nombreux à ne pas savoir s’ils sont à jour de leur vaccination, donc à potentiellement ne pas l’être.

Pourtant, des rappels, il faut en faire tout au long de la vie, pour s’assurer une immunité individuelle et collective contre nombre de maladies. Quand faut-il les faire ? Contre quelles maladies ? A l’occasion de la Semaine européenne de la vaccination, 20 Minutes met le nez dans votre carnet de vaccination.

« Plus on s’éloigne de l’enfance, moins on se fait vacciner »

Si dès la naissance, les tout-petits sont soumis à une obligation vaccinale et font l’objet d’un suivi rigoureux, les adultes, eux, sont nombreux à ne pas suivre le calendrier. « Les patients considèrent souvent que la vaccination, c’est le domaine des enfants, et qu’ensuite, ils sont tranquilles pour la vie », observe le Dr Jean-Louis Bensoussan, médecin généraliste et secrétaire général du syndicat MG France.

« Déjà, les rappels vaccinaux de l’enfant à 6 et 11 ans sont à des taux corrects mais inférieurs à la primo-vaccination des tout-petits, souligne le Pr Daniel Floret, vice-président de la Commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de santé (HAS). Et plus on s’éloigne de l’enfance, moins on se fait vacciner ».

Une tendance qu’il n’est à ce jour pas possible de chiffrer précisément. « Chez l’adulte, on n’a pas de données. On a un système de surveillance qui permet de suivre la vaccination des enfants, mais rien chez les adultes, explique le Pr Floret. Donc le peu qu’on en sait, c’est que souvent, les gens ne sont pas à jour, ils ne savent pas où ils en sont, ne se souviennent plus quand et contre quelle maladie ils ont été vaccinés. Et il arrive fréquemment que le médecin traitant n’ait pas de dossier complet. Cela représente un vrai problème de santé publique ».

« Un carnet de quoi ? »

D’autant que « beaucoup n’ont pas de carnet de vaccination ». « Un carnet de quoi ? », reprend Adeline. Si la trentenaire a conservé le carnet de santé remis à ses parents alors qu’elle n’était qu’un petit bébé, elle ignorait l’existence de ce carnet de vaccination, censé prendre le relais du suivi vaccinal pour les adultes. « Il existe pourtant depuis longtemps, même en version électronique, ce qui faciliterait le suivi s’il était ensuite mis en place dans le dossier médical partagé [sorte de carnet de santé numérique]. Mais rares sont les patients qui s’en emparent et qui l’actualisent, puisque seuls eux peuvent le remplir ». En revanche, à l’instar d’Adeline, « certains patients conservent leur carnet de santé et le font tenir à jour par leur médecin, ce qui est bien aussi », ajoute le Dr Bensoussan.

Après avoir feuilleté son carnet, Adeline se souvient qu’elle a fait tous ses rappels vaccinaux en 2010, « à l’occasion de la préparation d’un voyage en Inde, j’ai refait la totale. Ah, et aussi un rappel contre la coqueluche en 2012, lit-elle. Je ne m’en souvenais plus ». D’ailleurs, « s’il n’a pas été fait, un rappel contre la coqueluche est recommandé aux futurs parents, pour protéger l’enfant à naître », indique le Dr Bensoussan. Paul s’est vu prescrire ce vaccin par la gynécologue de sa compagne il y a deux ans, lorsqu’un projet bébé a été évoqué. « Elle est rentrée de sa consultation et m’a tendu l’ordonnance, puis je suis allé me faire vacciner chez mon généraliste ».

A 49 ans, Sandrine, elle, se souvient de tête de son tout dernier vaccin : « c’était il y a cinq, six ans, quand j’ai démarré mon activité d’assistante maternelle. J’ai dû faire un rappel DTP (diphtérie, tétanos, polio), c’est obligatoire pour les professionnels de la petite enfance. Je l’ai d’ailleurs découvert à ce moment-là. Mais avant ça, ça doit remonter à l’adolescence », répond-elle, pas sûre d’elle. Idem pour Sarah : « Je ne sais plus, je pense que j’étais ado ». Et Paul : « à part le rappel contre la coqueluche, je n’ai aucune idée d’à quand remonte mon dernier, ni contre quelle maladie c’était ».

Un rappel à 25, 45, 65 ans

Pourtant, « de nombreux vaccins nécessitent des rappels réguliers pour être efficaces. Notamment le DTP, insiste le Pr Floret. Auparavant, c’était tous les dix ans, mais l’immunité conférée est plus longue, et les gens ne se souvenaient jamais ou presque de la date ». Depuis 2013, les recommandations ont donc évolué. Désormais, « il y a des âges clé auxquels il faut faire ces rappels : 25, 45 et 65 ans. Puis tous les dix ans après 65 ans, parce que l’on sait que l’immunité diminue avec l’âge », ajoute le Dr Bensoussan. En pratique, « préconiser un rappel à un âge précis est plus efficace, le médecin peut rappeler à ses patients qu’ils ont atteint l’âge auquel ils doivent faire leur piqûre de rappel », relève le Pr Floret.

En outre, « à 25 ans, le rappel concerne également la coqueluche, poursuit le spécialiste de la vaccination. Et si vous n’avez pas été vacciné contre la méningite à méningocoque C, il est fortement recommandé de le faire. Dans le doute, faites le point avec votre médecin traitant et ensuite, n’oubliez pas de faire inscrire vos vaccinations dans votre carnet », prescrit-il. Et si vous n’êtes pas à jour ? « Il n’est pas nécessaire de tout recommencer, il suffit de reprendre la vaccination au stade où elle a été interrompue », rassure-t-il.

Ensuite, « dès 65 ans, on est éligible chaque année au vaccin contre la grippe saisonnière, rappellent de concert le Pr Floret et le Dr Bensoussan. Et enfin, s’il est peu connu et assez peu administré, le vaccin contre le zona est recommandé à tous les patients entre 65 et 75 ans ».