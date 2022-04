Les hôpitaux comptaient 24.431 patients Covid, selon les données de Santé publique France publiées mercredi. C’est moins que la veille, ou les établissements de santé français en comptaient 24.703, et encore moins qu’il y a une semaine (25.179). Parmi eux, 1.658 étaient dans des services de soins critiques (dont 168 admissions), qui accueillent les cas les plus graves, contre 1.667 la veille et 1.677 le 20 avril.

Les autorités sanitaires rapportent également 67.711 nouveaux cas de contaminations au virus SARS-CoV2. La moyenne des infections sur les sept derniers jours, qui lisse les à-coups statistiques, s’établit à 73.016 contre 94.565 il y a une semaine.

Au total, 54,32 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin (soit 80,6 % de la population) et 53,42 millions sont complètement vaccinées (79,2 % de la population). L’épidémie a causé la mort de 147 personnes en vingt-quatre heures, portant le nombre total de décès en France à 145.579 en plus de deux ans.