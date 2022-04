Il n’en restait que quatre. Les derniers centres de vaccination contre le Covid-19 de Loire-Atlantique vont fermer leurs portes ce samedi soir. Il s’agit des sites de Nantes-Erdre, Saint-Nazaire, Ancenis et Châteaubriant. « Grâce à une bonne couverture vaccinale, la demande de rendez-vous pour des vaccinations diminue. La campagne de vaccination se poursuit en proximité dans les cabinets médicaux et infirmiers et les pharmacies d’officine », annonce l'agence régionale de santé (ARS).

Alors que près de 65.000 injections étaient réalisées chaque semaine dans les centres de vaccination du département à la mi-janvier, l’Etat n’en recensait plus que contre 800 à peine la semaine dernière.

Une couverture vaccinale de 81,5 %

Depuis le début de la campagne de vaccination il y a un an, plus de 2,1 millions d’injections ont été réalisées dans les centres de vaccination de la Loire-Atlantique. La couverture vaccinale dans ce département (part de la population générale ayant un schéma initial complet) est aujourd’hui de 81,5 %, « grâce à la mobilisation de tous les acteurs » se félicite l’ARS.

Bien qu’en diminution depuis dix jours, les contaminations au coronavirus sont toutefois loin d’avoir disparu. Près de 11.000 nouveaux cas positifs ont ainsi été déclarés sur les sept derniers jours en Loire-Atlantique, soit un taux d’incidence de 858 cas pour 100.000 habitants. Un peu moins de 200 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du Covid-19, dont 24 en soins critiques.