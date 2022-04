Certains soignants glisseront-ils un bulletin Marine Le Pen dimanche parce qu’ils ont été suspendus en raison de leur non-vaccination contre le Covid-19 ? Sur Twitter, certains assument et affichent un soutien clair à la candidate du Rassemblement National depuis qu’elle a promis de réintégrer les soignants qui ont perdu leur travail parce qu’ils ne voulaient pas se faire vacciner.

J'ai jamais tapé sur des casseroles à 20 heures. Mais pour les milliers de soignants suspendus, sans salaires, et pour la promesse qui leur a été faite quant à leur réintégration, je voterai @MLP_officiel dimanche. — Eloïse Charlie (@EB_Charlie) April 21, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Deux positions opposées sur la vaccination obligatoire

En meeting à Avignon le 14 avril, Marine Le Pen l’avait annoncé : « je réintégrerai les 15.000 soignants expulsés comme des malpropres. Je leur verserai les salaires dont ils ont été injustement privés ».

Deux jours avant, le sujet était abordé par le président sortant. Lors d’un déplacement à Mulhouse à la rencontre de soignants, le président a été interpellé sur ce sujet polémique. Et si le gouvernement s’est jusqu’ici montré assez intraitable sur la suspension des soignants non vaccinés, Emmanuel Macron a, pour la première fois, nuancé sa position. En expliquant : « je suis favorable à la réintégration de ces personnes. Tant qu’on est dans une phase aiguë, je pense que c’est trop tôt. Il y aura une clause de revoyure quand le virus sera revenu à une phase endémique. » Ce qui veut dire ?, l’interrogeait alors une femme qui l’avait interrogé sur cette question. « C’est une phase où le virus circule, mais il n’y a pas plus d’impact hospitalier. »

Rebelote lors du débat mercredi dernier. Dans les quelques minutes dévolues à la santé, Marine Le Pen a pris soin d’attaquer le président sortant sur son manque d’empathie.

Marine Le Pen souhaite "réintégrer les soignants suspendus" pendant la crise sanitaire et "restituer les salaires dont ils ont été privés" pic.twitter.com/AvbFF9Jt4Q — BFMTV (@BFMTV) April 20, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Quand vous avez licencié 15.000 soignants sans salaire du jour au lendemain parce que vous refusiez qu’ils puissent se tester avant de venir travailler et vous vouliez à tout prix qu’ils soient vaccinés, c’était pas bien. » Le président n’a pris aucun engagement à cette occasion.

C’est donc un des (nombreux) sujets qui différencient Emmanuel Macron​ et Marine Le Pen. Et qui pourrait compter dimanche dans l’isoloir. Depuis des mois, la scission semble inévitable entre les partisans d’une exclusion des non-vaccinés et leurs défenseurs. Sur Twitter, cette opposition a pis des allures de bataille de photos. D’un côté, des médecins seringue au bras. De l’autre, de soignants racontant leur opposition tenace au vaccin et leur misère depuis qu’ils sont suspendus sans salaire, sans RSA…

« C’est un soufflet balancé aux soignants restés à lutter contre la maladie »

Interrogé il y a un mois, le DRH d’un important hôpital nous confiait son opposition à la réintégration des soignants suspendus. « Quand le vaccin est sorti au bout de seulement six mois, ça faisait peur. Des mois après, on se dit que c’est un apport. S’il devait y avoir un effet délétère, il serait apparu. Certains opposants à la vaccination nous ont annoncé qu’on allait tous mourir au bout de six mois. Ce que j’ai vu dans mon hôpital, c’est que le nombre de contaminations des soignants avant et après le vaccin, c’est le jour et la nuit ! » Il rappelait aussi que deux collègues sont décédés du Covid-19, que d’autres n’ont toujours pas repris le travail à cause de cette maladie. Selon lui, « il suffit de demander aux soignants : ils préfèrent travailler seuls que mal accompagnés ».

Même colère du côté de Jérôme Marty, généraliste à Fronton et président de l’Union Française pour une médecine libre (UFML). « Quand Marine Le Pen dit qu’elle va réintégrer les soignants non vaccinés et leur régler leurs émoluments, c’est un soufflet balancé aux soignants restés à lutter contre la maladie. C’est oublier pourquoi on a rendu la vaccination obligatoire. Il fallait les vacciner pour les protéger des symptômes graves, et donc des arrêts de travail. On a tendance à croire que tous les soignants sont jeunes, mais la moyenne d’âge chez les médecins, c’est 55 ans. On les vaccine pour protéger les patients, mais également pour les protéger eux-mêmes. »

Les réintégrer car l’épidémie a évolué ?

L’oncologue Jérôme Barrière a partagé sur Twitter ce vendredi un thread qui fait entendre une autre voix. Il insiste sur l’évolution de la maladie… et de sa position. « L’obligation vaccinale des soignants durant l’été 2021 se basait sur des données montrant que vacciné, on diminuait le risque de contagiosité, et donc on protégeait les patients. Cependant, les choses ont changé. Un variant moins agressif est arrivé avec un échappement immunitaire important et une nette diminution de l’intérêt vaccinal en tant que mesure anti-transmission, sauf à se faire vacciner tous les trois mois. Selon moi, l’évolution de l’épidémie fait qu’il est raisonnable de réintégrer des gens qui le souhaitent, mais évidemment sans payer rétroactivement. »

Unpopular opinion (ou pas … en fait on s’en fout)

Je suis de plus en plus partagé sur le maintien de l’exclusion des soignants refusant la vaccination

Je vais essayer de d’expliquer pourquoi

1/ ⤵️ — Dr Jérôme BARRIERE, MD. (@barriere_dr) April 22, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Verser des compensations financières à des personnes qui ne travaillaient pas semble donc très injuste aux yeux de ceux qui ont fait des heures supplémentaires dans un contexte de sous-effectif chronique. « Il faut bien saisir que ces soignants sont des gens qui, pour beaucoup, avaient peur de la vaccination, complète le médecin, joint par 20 Minutes. Sont-ils dignes de confiance en tant que soignants, ayant refusé une vaccination lorsqu’elle était pleinement justifiée ? Là est la question… »