« Pas de second tour non plus à Shanghai… », regrette François *, expatrié dans la ville chinoise. Le consulat a prévenu ce vendredi matin que les 8.000 Français résidents à Shanghai, déjà privés de premier tour, ne pourront glisser dimanche leur bulletin de vote pour le duel présidentiel. Une restriction qui s’ajoute à une liste déjà longue. Car depuis début avril sur place, la vie semble suspendue au bon vouloir du pouvoir chinois. Le centre économique connaît la plus importante augmentation de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Et, comme dans d’autres villes, un confinement strict et sans date de fin a été imposé.

Une illustration de la stratégie « Zéro Covid » à laquelle le pouvoir reste attaché, à rebours de bon nombre de pays qui optent pour une cohabitation avec le virus et ont levé les restrictions. Mais jusqu’à quand Pékin tiendra-t-il ?

« La solidarité intra-immeuble et entre Français fonctionne à plein »

« Nous avons été, comme presque toutes les résidences du centre-ville, confinés deux jours vers le 13 mars. Puis de nouveau deux jours. Puis quatre, pour embrayer directement sur un confinement à durée indéterminée, se remémore François, qui vit depuis vingt ans à Shanghai. » Télétravail, cours à distance pour les enfants, test PCR obligatoire chaque jour dans le hall de la résidence… la litanie de la vie entre parenthèses est encore d’actualité pour ces expatriés.

Les habitants semblent de plus en plus exaspérés par les difficultés d’accès à la nourriture. Certaines vidéos sur les réseaux sociaux montrent des personnes manifestant pour quelques légumes. « Il y a beaucoup de freins aux approvisionnements, mais nous n’avons pas eu de réels problèmes là où nous sommes, nuance cet expatrié. A Shanghai, les livraisons sont courantes et en ce moment, presque tout passe par des achats groupés entre voisins. C’est donc la solidarité intra-immeuble, et aussi entre Français, qui fonctionne à plein, tout le monde partageant les bons plans. »

Des pénuries alimentaires ?

D’autres sont moins bien lotis, reconnaît cet expatrié. « Il y a évidemment des incidents dans certains quartiers moins bien traités et moins bien desservis, des problèmes de pénurie là où les livraisons n’accèdent pas, des personnes âgées mal connectées qui ne savent pas joindre les groupes d’achat ou réclamer les livraisons qui leur sont dues. »

Et quand bien même la faim ne serait pas un problème, tourner en rond dans l’appartement commence à peser sur le moral. D’autant que ces Français ne savent pas quand ils pourront à nouveau se déplacer. « Cela semble à durée indéterminée à ce stade, confirme François. En fait, ça dépendra uniquement de la courbe épidémique… »

La situation est-elle en train de s’améliorer ?

Justement, où en est l’épidémie ? Comme dans de nombreux pays, la vague Omicron apparaît très contagieuse, mais peu mortelle : sur 18.036 nouveaux cas annoncés le 20 avril, 15.961 étaient asymptomatiques. Et sur 410.000 personnes testées positives depuis début mars, 25, toutes atteintes de comorbidités graves, sont décédées.

Et les dernières nouvelles peuvent rendre optimiste. « Le pic semble avoir été atteint et une amorce de décrue est perceptible, précise le consulat dans un point de situation publié jeudi après-midi. Le nombre de nouveaux cas positifs quotidiens est passé sous la barre des 20.000 depuis le 18 avril, et il y a maintenant plus de personnes sortant de quarantaine ou d’hospitalisation que de nouveaux cas positifs. » Après une nouvelle campagne de dépistage, les autorités ont annoncé de nouvelles zones de la ville « libérées », avec la sortie de 4 millions de personnes supplémentaires des quartiers totalement confinés. Par ailleurs, un certain nombre de magasins rouvrent.

Des habitants « libérés » uniquement sur le papier

Mais derrière les annonces, la réalité semble plus contrastée. Il y a une semaine, la ville a été découpée en zones : les habitants des zones « sous contrôle strict » et des « zones contrôlées » resteront confinés chez eux. Dans les « zones de prévention », en revanche, si aucun cas n’a été signalé au cours des quatorze derniers jours, les habitants peuvent circuler librement. Mais beaucoup se sont plaints sur les réseaux sociaux de ne pas être autorisés à quitter leur quartier.

« Nous avons été placés en "zone de prévention", donc en théorie libérés, reprend notre interlocuteur. Mais depuis, l’étau se resserre : c’est maintenant le Comité de Quartier qui nous dit de rester chez nous, de peur que nous devenions « cas positif » ». Depuis le 18 avril, nous pouvons sortir uniquement dans la résidence et plus dans la rue. Ce que confirme le consulat : « La plupart des résidences situées en "zone de précaution", où il est en principe possible de se déplacer hors du domicile, restent confinées. »

Autre inquiétude : les conditions dans les centres d’isolement où, aux dires du consulat, « les conditions de confort, d’hygiène et de vie privée sont très inégales ». François et sa famille n’ont heureusement pas eu à y vivre. Et ce qui a fait couler beaucoup d’encre, c’est le drame qu’ont vécu des familles, séparées quand un enfant était infecté. « Après l’intervention des diplomates européens, il a été mis fin a priori à la séparation des jeunes enfants de leur famille. Ou plutôt autorisation a été donnée à un adulte, même "négatif", d’accompagner son enfant placé en isolation car "positif", précise François. Du fait du manque de place, il y a aussi des familles qui ont été laissées chez elles, à condition de n’en pas bouger du tout. »

* Le prénom a été modifié.