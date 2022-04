Méconnue car – heureusement – rare, l’algie vasculaire de la face est une affection caractérisée par d’ intenses douleurs au visage (typiquement à proximité d’un œil). Diane, qui en souffre depuis près de quinze ans, a décidé « d’exposer » son quotidien sur les réseaux sociaux pour faire connaître cette effroyable maladie.

Les intenses douleurs de la « maladie du suicide »

À 31 ans, cette maman de deux enfants décrit la dizaine de crises qu’elle subit quotidiennement : « on a l’impression de recevoir des coups de poignard dans l’œil, que notre visage se broie sous la douleur. C’est vraiment horrible ». On la croit volontiers, d’autant que les médecins comparent l’intensité de cette douleur spécifique à celle d’une amputation sans anesthésie ! « C’est tellement douloureux qu’il y en a qui en viennent à se suicider, confirme Diane. Et c’est pour ça qu’on appelle ça " la maladie du suicide " ».



Si sa vie est évidemment rythmée par les manifestations – très invalidantes – du mal qui la ronge, Diane a trouvé un dérivatif dans son activité sur les réseaux sociaux : « j’y partage, en toute transparence, les moments les plus difficiles… et les bons moments, parce qu’il y en a quand même, souligne-t-elle. Et puis j’y ai constaté que je n’étais pas seule, qu’aider les autres m’aidait moi-même ».

Découvrez avec quel courage elle affronte la maladie dans cette vidéo de notre partenaire Brut.





