Après le scandale Buitoni, les rappels se multiplient ces dernières semaines. Après avoir détecté un risque de listeria sur les boudins noirs fabriqués par les Salaisons de Vernède, à Lacaune, dans le Tarn, les autorités sanitaires étendent l’alerte et le rappel à d’autres produits de la même société. La préfecture du Tarn explique en effet qu’après la première alerte vendredi à la suite de la détection de la bactérie listeria dans les boudins, d’autres prélèvements faits mardi chez le fabricant conduisent à prendre des mesures plus larges.

Les autres produits rappelés des Salaisons de la Vernède (agrément FR 81.124.027. CE) sont du melsat (lots 10 et 14), des tripes (lot 11, 12, et 13) et du pâté four (étiqueté pâté de campagne, lots 11 et 14).

Ces charcuteries ont été commercialisées dans des magasins du Tarn, de l’Hérault, de l’Aude et de la Haute-Garonne. Ils doivent être ramenés ou jetés, en aucun cas mangés. Les personnes qui en auraient consommé et qui présenteraient de la fièvre, seule ou accompagnée de maux de tête ou de courbatures, doivent consulter leur médecin et lui parler de la suspicion de listeria.