Deux semaines après l’ouverture de la 4e dose du vaccin contre le Covid-19 aux personnes de plus de 60 ans, si la 3e injection remonte à plus de six mois, Rita, 81 ans, accompagne sa nièce Anne-Marie, au service communal d’hygiène et de santé, rue Hancy à Nice.

« Je suis personnellement déjà quatre fois vaccinée parce que je devais voyager en Italie et que les autorités exigeaient toutes les doses de rappel, confie-t-elle. Je n’ai jamais attrapé le virus pour le moment. Je voulais aussi me faire rapidement vacciner parce que je suis au contact de personnes dans la rue pour du bénévolat. Cette dose me protège et protège les autres ! »

Se faire vacciner « parce que c’est primordial »

Elle fait partie de la dizaine de personnes qui s’étaient inscrites sur le site de la ville pour se faire vacciner ce mercredi. Depuis le début du mois, 139 personnes ont reçu la 4e injection dans ce centre. Trop peu selon les attentes de la mairie. « Le rythme est lent et nécessite un boost de campagne, une piqûre de rappel », a indiqué Christian Estrosi lors d’une visite. « En fonction de l’afflux, on pourra réquisitionner le théâtre de verdure », a précisé le maire. Mais pour le moment, seuls deux centres communaux, qui font d’autres vaccinations, sont ouverts pour cette 4e dose. Et des équipes mobiles sillonneront également le moyen et le haut pays, a assuré l’élu. Avant d’appeler les personnes éligibles à se faire vacciner, il a rappelé que « nous avons suffisamment de doses pour répondre à toutes les demandes ».

Parmi elles, Christiane, 88 ans. « Je suis venue sans rendez-vous. Je devais le faire depuis la semaine dernière déjà ». Pour elle, « c’est primordial ». « J’ai des petits-enfants, je vis à Nice, il y a des touristes. Je veux éviter d’avoir le Covid-19 tout simplement, parce que j’ai un certain âge ! » Jacqueline, 82 ans, vient également de recevoir sa 4e dose. C’est la maison des seniors de Nice qui lui a proposé ce rendez-vous. « J’étais paresseuse puisque j’étais déjà éligible depuis plusieurs semaines mais quand on m’en a parlé, ça m’a motivée. En plus, mon compagnon a été testé positif ce matin. C’est donc d’autant plus important et nécessaire pour la prévention de la maladie. »

Selon Patricia, infirmière au centre de vaccination, « les personnes concernées savent que c’est important et viennent naturellement. On a à peu près une vingtaine de vaccinations contre le Covid-19 par jour. Mais depuis la fin du pass vaccinal et la fin de beaucoup de restrictions sanitaires, on a moins de flux. Même avec l’arrivée du Novavax [sans ARN messager, pour les personnes qui n’ont jamais reçu de dose], on n’a pas connu de raz-de-marée. La tendance est globalement à la diminution. »

Les indicateurs du Covid-19 dans le département

Face à ce constat, la mairie relance sa campagne vaccinale en rappelant que le taux d’incidence est élevé. « On reste à des niveaux de charges virales élevés voire très élevés, d’après les relevés des eaux usées, indique Barbara Prot, conseillère municipale chargée de la prévention de la santé et de l’éducation à la santé. On a atteint un pic et maintenant, on stagne à un palier. C’est donc très important pour les personnes âgées mais aussi les personnes immunodéprimées et avec des pathologies, qui sont fragiles face à ce virus, de venir pour avoir une nouvelle production d’anticorps. »

Le taux d’incidence dans les Alpes-Maritimes s’élève à 1.044 cas positifs pour 100.00 habitants, avec un taux de positivité de 26,7 %, selon le dernier rapport de l’agence régionale de santé Paca. « La bonne nouvelle, c’est qu’on n’est plus débordé à l’hôpital, souffle Barbara Prot. On peut alors dire que si on n’est pas fragile, on ne meurt pas du Covid-19 aujourd’hui mais il faut rester très prudent, porter le masque et faire attention aux gestes barrières d’une manière générale. » A l’échelle du département, 279 patients étaient hospitalisés, 29 en réanimation, d’après les données publiées mardi.