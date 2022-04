Comment les parents préparent Pâques après les rappels de chocolats Kinder

Les cloches de Pâques vont bientôt sonner. Et dès dimanche, nombreux seront les petits (et grands) gourmands et gourmandes à se lancer dans la traditionnelle chasse aux œufs. Mais cette année, les friandises pascales n’auront peut-être pas le même goût que d’habitude, alors que Kinder a procédé à d’importants rappels de produits contaminés par des salmonelles et que plus de 150 cas de salmonellose ont été recensés à ce jour en Europe.

A la veille du week-end de Pâques, les parents s’interrogent. Peut-on avoir confiance et acheter les mêmes chocolats Kinder que d’habitude ? Vaut-il mieux s’orienter vers d’autres marques de la grande distribution ? Préférer un artisan chocolatier ? Ou carrément zapper les chocolats cette année ? Partagés entre inquiétude et sérénité, les lecteurs et lectrices de 20 Minutes racontent ce que les cloches de Pâques ont prévu pour régaler leurs enfants.

« Pour moi, Pâques = Kinder », « mais j’ai vérifié les lots »

Ces derniers jours, le géant du chocolat a multiplié les rappels de produits, précisant quelles gammes étaient concernées. Après l’avoir scrupuleusement consultée, « j’ai pris quelques chocolats Kinder qui n’étaient pas sur la liste, indique Jessica. Pour les autres produits, j’attendrai au moins deux mois avant d’en racheter, le temps que tout revienne dans l’ordre. Mais je continuerai d’acheter des Kinder, le risque zéro n’existe pas et aucune autre usine n’est à l’abri de ce type d’incident ». Christophe n’envisage pas non plus de renoncer aux chocolats favoris de sa famille. « J’avais déjà acheté un produit concerné par le rappel, et après l’avoir rapporté, je me suis à nouveau tourné vers Kinder, en prenant d’autres produits cette fois, puisque seule l’usine d’Arlon est impliquée et que les lots incriminés ont été retirés des rayons. En espérant ne pas avoir de mauvaise surprise (sans mauvais jeu de mots !) », plaisante-t-il.

Aurélie avait elle aussi « déjà acheté les chocolats de Pâques avant que les rappels soient effectués. Pour les enfants, j’ai pris des Maxi Kinder Surprise, qui ne font pas l’objet d’un rappel, mais je regarde régulièrement si la liste évolue. Si jamais c’était le cas, les enfants auront le jouet surprise sans manger le chocolat, voilà tout ». Alexandre, lui « compte bien continuer à en acheter. Le goût est inimitable, d’ailleurs j’ai acheté des Kinder qui n’étaient pas concernés par le retrait. Pour moi, Pâques = Kinder ! Et puis, une erreur, ça peut arriver, même aux grands groupes, il ne faut juste pas faire d’amalgame sur toute la marque ».

« Un jouet ou un livre », mais « pas de chocolats cette année »

D’autres, eux, ont fait un choix radical : « Ces contaminations sont inadmissibles, condamne Valérie. Puisque nous ne pouvons plus avoir confiance en l’agroalimentaire, il n’y aura pas de chocolats cette année, je ne mettrai pas la vie de mes enfants en danger, ils auront un jouet ou un livre à la place ». Même cause et mêmes effets pour Nadège : « Pas de chocolats cette année, le lapin de Pâques apportera des vêtements et des jouets aux enfants ».

Il faut dire que la multiplication ces dernières semaines des rappels sanitaires a refroidi nombre de consommateurs. C’est pour cette raison que Raphaëlle fera l’impasse sur Pâques. « Je n’achèterai pas de chocolats cette année, j’ai été malade trois semaines après avoir mangé une pizza contaminée à l’E. coli, j’ai vraiment cru que j’allais y passer… Et comme je n’aime que les Kinder, je ne veux pas prendre de risque ».

« Pas de Kinder à Pâques », « on va acheter des marques concurrentes »

Mais tout le monde n’est pas prêt pour un week-end pascal sans chocolat. Alors, il n’y aura certes « pas de Kinder à Pâques, jure Emilie, qui aime pourtant offrir des montagnes de chocolats à ses deux filles à cette occasion, mais on va acheter des marques concurrentes comme Milka, et en petite quantité ». Klervi, une mère de famille qui avait fait tous ses achats il y a deux semaines, va quant à elle devoir tout recommencer. « J’étais toute contente, pour une fois que j’avais pris de l’avance et acheté plein de Kinder en superpromo avec 34 % des achats de chocolats crédités sur la carte fidélité. Deux jours plus tard, j’ai déchanté en apprenant les rappels de chocolats contaminés ! Avec mon mari, on a décidé de rapporter tous les Kinder qu’on avait achetés, soit 80 % de nos achats. Même ceux qui ne sont pas dans la liste des rappels, comme les maxi-œufs que l’on ne trouve qu’à Pâques et que nos enfants adorent. Cette année, nous préférons ne prendre aucun risque, donc nous nous sommes tournés vers Lindt et Milka pour notre chasse aux œufs familiale ».

Un choix qu’elle n’est pas la seule à avoir fait. Comme elle, Pauline a « rapporté plusieurs paquets de chocolats Kinder au supermarché, et nous en avons acheté d’autres marques, après avoir vérifié scrupuleusement leur provenance ! Mais j’ai peur que ma fille soit déçue, elle qui adore les Kinder ! » Même stratégie pour Sylvie, qui aurait « préféré prendre les chocolats de Pâques chez un artisan, mais c’est trop onéreux. Alors j’en ai acheté en grande surface en veillant à ce qu’ils soient produits en France. Il aurait été inconcevable de ne pas en offrir à mon petit-fils de 4 ans ! »

« Nous irons chez le chocolatier », pour une meilleure « traçabilité »

« Même s’ils ne semblent pas concernés par le rappel, nous allons jeter les gros œufs Kinder que nous avions achetés pour nos petits enfants, nous ne voulons pas prendre de risque, explique Victor. Nous irons chez le chocolatier local ». Pour Julie, qui a « acheté quelques friandises chez le chocolatier, cela permet de faire travailler les petits commerces et de savoir exactement ce qu’il y a dans le produit fini. Mais c’est sûr, le budget n’est pas le même », admet-elle. Ainsi, « je privilégie la qualité à la quantité même si c’est un peu plus cher », renchérit Anne, qui boude les chocolats de la grande distribution depuis plusieurs années déjà. « Cela participe aussi à l’éducation du goût ».

Marjorie, elle, avait l’habitude d’acheter ses chocolats au supermarché, « mais cette histoire illustre le manque de transparence sur la fabrication et le contrôle de ces produits. Je n’ai donc pas voulu prendre le risque et cette année, j’irai en chocolaterie. D’ailleurs, je pense faire la même chose les années suivantes. Certes, c’est un coût supplémentaire et il y en aura moins à chasser, mais ce sera bien meilleur. Je pense que tout cela nous amène à réfléchir sur la traçabilité des produits que l’on consomme ».