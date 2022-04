Peut-on encore acheter des chocolats en toute confiance ou pas ? Ces derniers jours, 150 cas de salmonellose ont été détectés dans neuf pays européens dont la France, ont indiqué mardi deux agences de surveillance européennes, qui pointent du doigt la responsabilité d’une « usine de production belge » quelques jours après la fermeture du site Kinder (Ferrero) à Arlon en Belgique.

Les infections se sont « produites principalement chez des enfants de moins de dix ans » ayant consommé des chocolats Kinder et ont été signalées dans neuf pays européens : France, Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays Bas et Suède. La salmonellose, due à une bactérie appelée salmonelle, provoque des symptômes proches de ceux d’une gastro-entérite parfois aiguë : diarrhée et crampes abdominales, légère fièvre, voire vomissements. Aucun décès n’a été signalé à ce stade.

Une fois le lien établi entre des produits Kinder et les cas de salmonellose fin mars, à la suite d’une alerte des autorités britanniques, des rappels ont été lancés dans plusieurs pays européens et aux Etats-Unis. Tous les produits provenant de l’usine d’Arlon sont désormais concernés, quel que soit leur numéro de lot ou leur date de péremption, a dit Ferrero. Alors, à quelques jours de Pâques et de la traditionnelle chasse aux œufs qui l’accompagne, nombre de parents se demandent s’il est prudent d’acheter des chocolats de Pâques cette année.

Est-ce votre cas ? Ces cas de salmonellose vous inquiètent-ils particulièrement ? Vous avez l’habitude d’acheter des chocolats de cette marque ? Que comptez-vous faire ? Acheter les mêmes chocolats que d’habitude pour vos enfants au supermarché ? Scruter la provenance des chocolats ? Vous tourner plutôt vers d’autres marques ou vers l’artisan chocolatier près de chez vous (s’il y en a et si cela rentre dans votre budget) ? Ou songez-vous carrément à zapper pour la première fois les friandises de Pâques ? Racontez-nous.