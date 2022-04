La deuxième dose de rappel de vaccin anti-Covid est désormais ouverte aux 60 ans et plus, a annoncé Olivier Véran ce jeudi matin. Cette deuxième dose de rappel (également dite « quatrième dose ») est ouverte aux seniors, dont la dernière injection remonte à plus de six mois et uniquement sur la base du volontariat, a précisé le ministre de la Santé. « Nous allons pouvoir ouvrir cette deuxième dose de rappel pour les Français âgés de 60 ans et plus s’ils sont à six mois de leur dernière injection de rappel », sans qu’elle devienne obligatoire, a indiqué le ministre sur la radio RTL.

Jusqu’ici, cette dose était réservée aux personnes de 80 ans et plus ainsi qu’aux résidents des Ehpad, une annonce faite par Jean Castex mi-mars face au rebond de la pandémie.

Un « risque plus élevé de développer une forme sévère du Covid-19 »

Ce mercredi, les autorités sanitaires de l’Union européenne avaient donné leur feu vert à une deuxième dose de rappel des vaccins anti-Covid de Moderna et Pfizer aux personnes âgées de 80 ans et plus, en raison du « risque plus élevé de développer une forme sévère du Covid-19 pour ce groupe d’âge » et de « la protection fournie par une quatrième dose ».

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l’Agence européenne des médicaments (EMA) ont en revanche estimé qu’il n’existe actuellement « aucune preuve concluante » au sein de l’UE que la protection vaccinale contre les maladies graves diminue considérablement chez les adultes âgés de 60 à 79 ans, même si elles « continueront de surveiller les données ».