« Des familles dévastées et en colère qui cherchent à comprendre. » L’avocat toulousain Pierre Debuisson défend, depuis son cabinet parisien, 27 familles – et 30 victimes en tout – contaminées par la bactérie Escherichia coli, possiblement en lien avec la consommation de pizzas surgelées Buitoni. Il décrit des drames insupportables. « Une petite fille de 12 ans entre la vie et la mort, des enfants sous dialyse, ou souffrant lésions irréversibles au foie ou aux poumons. »

Certaines de ces familles, réparties sur tout le territoire national, ont déposé plainte pour « blessures involontaires », d’autres sont sur le point de le faire. Mais alors que le parquet de Paris, qui dispose d’un « pôle santé », a ouvert une enquête dès le 22 mars et centralise les plaintes comme les investigations, Pierre Debuisson réclame l’ouverture d’une information judiciaire et la désignation de juges d’instruction dans cette affaire déjà soupçonnée d’avoir entraîné le décès de deux enfants. « Il n’est pas normal que ce ne soit pas déjà le cas, dit-il. Pour être efficace dans ce terrible dossier, la justice doit être rapide. Il faut aller vite, très vite. Il faut des perquisitions, des auditions, des confrontations, des expertises. »

La fermeture de l’usine : « Un minimum »

Les familles sont « choquées » devant les images qui circulent de l’usine de Caudry, dans le Nord, pointée du doigt, et dont d’anciens salariés dénoncent les conditions d’hygiène. Elle a d’ailleurs été fermée ce mercredi par arrêté préfectoral. « C’était un minimum et cela aurait dû être fait il y a plusieurs jours », commente l’avocat.

Au-delà de comprendre le processus qui a pu mener à la circulation de la bactérie, la priorité des familles touchées est aussi « d’éviter qu’un tel drame se reproduise ».