Pizzas Buitoni, chocolats Kinder, des fromages au lait cru de la marque Graindorge… Depuis le 18 mars, les rappels de produits sont particulièrement scrutés. Sur les réseaux sociaux, des internautes s’inquiètent, avec des publications vues chacune plus de 3 millions de fois. « On m’explique ???? Ça s’arrête quand ? », s’émeut une femme, qui a partagé un post viral illustré par un rappel de poissons panés de la marque Croustibat Petits Trésors.

D’autres publications associent plusieurs rappels : tous ceux mentionnés précédemment ainsi que des mini cakes pépites au chocolat de la marque Sondey commercialisés par Lidl. Une liste présente de nombreux produits rappelés par Leclerc. « Jusqu’aux lingettes bébé Mixa, eau Volvic, cube de légume, fromage râpé, glaces…. Je sais pas s’ils tentent une intoxication à grande échelle mais là je suis choquée ! », s’alarme une internaute.

FAKE OFF

Mais prudence, car ces rappels de produits ne sont pas tous tombés en même temps, et, surtout, ils reçoivent une forte médiatisation depuis le 18 mars, date du rappel des pizzas Fraich’up de Buitoni, lié au risque de contamination par la bactérie E.coli. L’information au sujet des différents produits Kinder date du 4 avril, celle concernant les fromages de la marque Graindorge du 5 avril.

Et attention, sur les réseaux sociaux, des rappels plus anciens ressortent depuis le 5 avril. Ainsi, les mini cakes pépites de chocolat Sondey ont été signalés le 29 mars tandis que l’avertissement sur les poissons panés de la marque Croustibat Petits Trésors date du 4 mars. Dans la longue liste présentée comme étant celle de Leclerc, on trouve également, par exemple, des crèmes glacées La Laitière rhum raisin ou chocolat caramel beurre salé, dont le rappel date du 3 février. Sur le site de la grande enseigne de distribution, ces produits Marque repère sont aussi identifiés et remontent jusqu’au 14 janvier.

L’association UFC-Que Choisir nous confirme qu’il n’y a pas de boom particulier de rappels de marques ou de distributeurs, mais plutôt un effet de loupe. « Des rappels de produits, et pas qu’alimentaires, ont lieu toutes les semaines et suscitent habituellement moins de médiatisation », nous explique un porte-parole. L’association recommande toujours d’être « vigilant ». Les produits rappelés peuvent être consultés sur une page dédiée sur son site ou via le site public officiel RappelConso. Depuis 2021, cette plateforme a recensé près de 4 400 alertes sur des produits alimentaires, concernant principalement des laitages et de la viande.