On aurait pu croire qu’entre la campagne présidentielle, la guerre en Ukraine et le rebond du Covid-19, le pavé dans la mare lancé par le livre de Victor Castanet Les Fossoyeurs , publié fin janvier, ne ferait plus de vagues après quelques jours. Mais loin de retomber, le scandale des Ehpads continue d’affoler. Dernier évènement en date mardi, avec la publication du rapport d’enquête du gouvernement sur le groupe Orpea. Et il est accablant, confirmant les accusations de l’essai.

Quelles conséquences sur le quotidien des soignants ?

Evidemment, tous les Ehpads ne limitent pas le nombre de couches et les portions alimentaires de leurs résidents, ne facturent pas 12.000 euros par mois… Reste que depuis des années, certains soignants alertent sur les conditions de plus en plus difficiles dans lesquelles ils tentent de remplir leur mission. Ce livre, les enquêtes qui en découlent et les rappels à l’ordre du gouvernement vont-ils changer les choses ?

Vous êtes soignant dans un Ehpad, avez-vous constaté une différence ces dernières semaines dans la gestion des résidents, des repas, des équipes ? Que vous soyez ou non dans un Ehpad qui connaît des problèmes, qui appartienne ou pas à Orpea, avez-vous l’impression que la direction a pris des mesures ? Si oui, lesquelles ? Sur le long terme, des recrutements, des augmentations de salaires ou des améliorations des conditions de travail sont-ils prévus ? Certaines familles ont-elles retiré leur parent de l’établissement ? Ou demandé des comptes ?