Une semaine à peine après E.coli chez Buitoni, c’est la salmonelle qui secoue Ferrero. Le géant de la confiserie, père de Kinder, de Nutella ou encore de Mon Chéri rappelle, en effet, en France certains lots de produits chocolatés Kinder fabriqués en Belgique en raison d’une suspicion d’infection à la salmonella typhimurium. A deux semaines seulement de Pâques et de la traditionnelle chasse aux œufs, 20 Minutes fait le point sur ce « Ferrerogate ».

Que se passe-t-il chez Ferrero ?

Le ministère de la Santé a annoncé ce lundi que la France, ainsi que d’autres pays européens tels que le Royaume-Uni et la Belgique, faisaient face à des cas de salmonellose chez les consommateurs de « Kinder », l’un des produits phares de la maison Ferrero. Santé publique France fait état de « 21 cas de salmonellose répartis sur l’ensemble du territoire ». A ce stade, « les investigations menées ont mis en évidence la consommation de certains produits de marque Kinder (…) chez les 15 malades qui ont pu être interrogés à cette heure », précise le ministère.

« Ferrero collabore avec les autorités publiques » sur « un lien potentiel avec des cas de salmonelle signalés », indique l’entreprise dans un communiqué. Et de préciser : « Aucun de nos produits Kinder mis sur le marché français n’a été testé positif à la salmonelle, nous n’avons reçu aucune plainte de la part de consommateurs. »

Quels sont les produits Kinder concernés ?

Si les produits fabriqués en France ne sont pas directement concernés, Ferrero France rappelle toutefois « volontairement » une série de produits fabriqués en Belgique. Au total des centaines de tonnes de chocolats sont concernées. Dans le détail, il s’agit des :

Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022

Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022

Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août

Kinder Happy Moments, Kinder Mix : 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, avec des dates de péremption à fin août 202

Qu’est-ce que la salmonella typhimurium ?

La salmonelle, qui est une bactérie, provoque des toxi-infections alimentaires telles que des troubles gastro-intestinaux, des douleurs abdominales, des vomissements ou encore des diarrhées. Une fièvre peut également accompagner ces symptômes. Les enfants ainsi que les personnes âgées et celles qui sont immunodéprimées sont un public à risques. En cas d’apparition de symptômes, si vous avez consommé ces produits, consultez votre médecin traitant « sans délai en lui signalant cette consommation », recommande le ministère de la Santé. Un lavage des mains accru est également préconisé, notamment dans les foyers comptant des enfants.

Et que faire si vous avez des Kinders dans votre placard ?

Côte Ferrero, on vous conseille de ne pas consommer les produits, de les conserver et de contacter l’équipe d’assistance aux consommateurs dédiée au 08 00 65 36 53 et à l’adresse contact.fr@ferrero.com. Côté ministère de la Santé, il est indiqué aux personnes possédant ces produits de « les jeter immédiatement » après avoir pris en photo l’emballage avec les références des produits. Sachez qu’un remboursement est possible auprès de Ferrero.